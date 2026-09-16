Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 17 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 17 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 17 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|08:30 a 13:30 h
|B° Don Liliano, La Peregrina y sectores aledaños.
|Incorporación de nueva infraestructura eléctrica para incorporar suministro al loteo La Rivera y acompañar su desarrollo urbano.
Comentarios