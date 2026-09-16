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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 17 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 17 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 17 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
08:30 a 13:30 hB° Don Liliano, La Peregrina y sectores aledaños.Incorporación de nueva infraestructura eléctrica para incorporar suministro al loteo La Rivera y acompañar su desarrollo urbano.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 17 de septiembre.

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