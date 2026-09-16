El príncipe Harry cumplió 42 años: el íntimo homenaje de Meghan Markle y el guiño a Lady Di

El príncipe Harry celebró sus 42 años y Meghan Markle eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje especial. La duquesa de Sussex compartió imágenes poco conocidas de su intimidad familiar y eligió una canción que guarda una particular conexión con la princesa Diana.

El príncipe Harry cumplió 42 años este martes 15 de septiembre y Meghan Markle decidió celebrarlo públicamente con una de sus publicaciones más personales.

La duquesa de Sussex compartió en Instagram un video compuesto por fotografías y pequeños registros de su vida junto a Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, ofreciendo una mirada poco habitual a la intimidad de la familia.

“He’s simply the best. Happy birthday, my love” (“Él es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”), escribió Meghan para acompañar el homenaje.

Las fotos inéditas que Meghan Markle compartió de Harry

El video reúne diferentes momentos familiares y muestra especialmente la faceta de Harry como padre.

En una de las imágenes aparece esquiando junto a Lilibet, mientras que en otra comparte una actividad de tiro con arco con Archie. También hay paseos al aire libre, recorridos en un vehículo todoterreno y escenas cotidianas junto a Meghan.

Entre las fotografías más afectuosas aparece Harry besando a su hija y también una imagen en blanco y negro de Meghan y el duque de Sussex besándose mientras los chicos juegan cerca.

La publicación adquiere además un significado especial porque se trata del primer cumpleaños de Harry desde el regreso de la familia al Reino Unido, después de seis años viviendo en Estados Unidos.

El detalle relacionado con Lady Di en el homenaje a Harry

Pero hubo un elemento de la publicación que llamó especialmente la atención.

Meghan musicalizó el video con una versión acústica de “Simply the Best”, la canción popularizada por Tina Turner. La elección tiene una particular conexión con Lady Di, madre de Harry.

El príncipe William contó años atrás que esa era una de las canciones que Diana solía escuchar junto a sus hijos durante los viajes en auto, especialmente cuando regresaban al colegio. Para William, escucharla todavía despierta recuerdos de su madre y de aquellos momentos familiares.

Así, aunque Meghan no explicó públicamente si eligió la canción por esa razón, el tema utilizado para celebrar los 42 años de Harry guarda un vínculo especial con uno de los recuerdos de infancia que compartió con William y Diana.

Un cumpleaños diferente para el príncipe Harry

El cumpleaños encontró al duque de Sussex en medio de una nueva etapa personal.

Harry, Meghan y sus hijos regresaron al Reino Unido a fines de agosto, después de haber desarrollado gran parte de su vida familiar en California desde que la pareja dejó sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

El regreso no implica que Harry y Meghan retomen sus antiguas obligaciones dentro de la Corona, pero supone un cambio importante en la vida de la familia.

En ese contexto, Meghan eligió dejar de lado las cuestiones institucionales para mostrar al Harry más familiar: esposo, compañero y padre, con imágenes que hasta ahora habían permanecido fuera de la exposición pública.