Río Negro convoca a médicos para sumarse a la fuerza policial

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro abrió una convocatoria dirigida a profesionales médicos con título habilitante que deseen incorporarse a la Policía de Río Negro.

Desde el organismo se explicó que «la iniciativa tiene como finalidad fortalecer el sistema de seguridad provincial, mediante la incorporación de profesionales de la salud que acompañen y respalden el trabajo que la fuerza policial desarrolla en todo el territorio rionegrino, aportando una mirada integral y especializada».

La convocatoria está destinada a cubrir vacantes en Viedma, Roca, Cipolletti, Los Menucos, Choele Choel y Bariloche, y los interesados deberán enviar su currículum vitae actualizado junto con el comprobante de matrícula habilitante al correo electrónico inscripcionesmedicasmsyj@ gmail.com.

«Esta acción se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia orientadas a jerarquizar la función policial, fortalecer el sistema de seguridad y garantizar una atención profesional adecuada» se indicó.