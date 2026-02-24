Río Negro defendió el alquiler del helicóptero del Splif: “Tiene un valor competitivo de mercado”

El alquiler por 120 días de un helicóptero de características especiales para el combate de incendios forestales en Río Negro generó un pedido de informes y una denuncia penal por presuntas irregularidades que el gobierno provincial descartó de plano al afirmar cómo fue el circuito de contratación y ratificar que “cumple la normativa” vigente.

La aeronave bi turbina 1.900 HP con helibalde de 4.000 litros de agua y capacidad para transportar a 15 brigadistas está operativa en Río Negro desde el 18 de enero cuando fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck en Bariloche, tras un extenso proceso de licitación que tuvo la apertura de sobres el 1 de diciembre de 2025.

Según el contrato, la empresa Aero Guardian S.A debe cumplir con el servicio 120 días a razón de 200 horas de vuelo, por lo que estará en la provincia hasta mayo, con pilotos y todo el equipamiento disponible, y como contrapartida el Gobierno abona un alquiler cercano a los 6,9 millones de dólares por la totalidad del plazo.

La licitación tuvo dos oferentes y se descartó la propuesta de la empresa Helicopters Ar S.A, que presupuestó un monto menor. David Lansky, subsecretario de Asuntos Jurídicos del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia, explicó que ese oferente “no cumplió con cuestiones formales como la presentación de garantía” y tampoco “cumplía con las especificaciones técnicas del pliego”. Aún así se hizo un “análisis de procedencia formal de la oferta” y se “emitió un dictamen legal y técnico” fudamentando el rechazo.

“La tramitación del medio aéreo no tuvo una particularidad extraordinaria, más allá que son servicios que guardan complejidad para el Estado”, señaló el funcionario, que siguió de cerca todo el procedimiento legal para la contratación.

RÍO NEGRO consultó a raíz de la denuncia que ratificó ante el fiscal José Chirino la semana pasada el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) por presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación.

El procedimiento de contratación del helicóptero

Lansky remarcó que todos los elementos consultados en el pedido de informes de la Legislatura, y que serían parte de la denuncia están en el expediente, “se evacuan leyendo el expediente y el pliego de bases y condiciones”. Acotó que en la repuesta legislativa quedó abierta la posibilidad de nuevas consultas que hasta el momento no se hicieron y dijo que no fueron notificados de la causa penal.

Consultado por este diario, el funcionario dijo que la licitación “tiene un proceso de razonabilidad del precio acabadamente logrado en el expediente” y señaló que se llegó al presupuesto oficial cercano a los 7 millones de dólares tomando la cotización aportada por empresas proveedoras del estado y otras firmas del rubro; las licitaciones de otras provincias y los contratos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“Es un valor competitivo de mercado”, afirmó el subsecretario quien descartó que por el costo se pueda comprar una aeronave de esas características. Indicó que el expediente -que se rige por el régimen de contrataciones del estado y el pliego de bases y condiciones– pasó primero por el visor legal de su área y luego por los órganos de control externo como Contaduría y Fiscalía de Estado.