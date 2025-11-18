El ranking de obras sociales que adeudan $1.000 millones a los hospitales de Río Negro

Con los 1.042.459.789 pesos que adeudan 150 obras sociales y prepagas a Río Negro por la atención de sus afiliados en hospitales públicos, se podría comprar tres veces el equipamiento de última tecnología que recientemente se adquirió para la nueva guardia del hospital de Bariloche o realizar una obra de 400 metros cuadrados a nuevo y más de 200 metros cuadrados de refacción, como el hospital de Chimpay.

La deuda corresponde al mes de agosto y está conformada por 151 obras sociales sindicales, privadas y empresas de cobertura de servicios de salud que fueron notificadas por el ministerio de Salud provincial.

La semana pasada salió el primer fallo a favor de la provincia que ejecutó la deuda de la obra social de los empacadores de la fruta, por unos 65 millones de pesos, pero hay otras prestadoras que tienen saldos mayores y decenas que con cifras más modestas igual engrosan el pasivo.

Tres sindicatos con la mayor deuda

Solo tres obras sociales sindicales suman la mitad de la deuda, según el listado que difundió el gobierno provincial. Osecac, la obra social de los empleados de comercio es la que mayor deuda acumuló en agosto con el ministerio de Salud por la atención de sus afiliados en hospitales públicos y su saldo suma 219.993.122 pesos.

En segundo orden aparece Osprera, de los ruralistas, con 187.866.881 pesos y tercera Ospecon, la obra social del sindicato de la construcción, con 133.616.193 millones de pesos.

La atención de personas con obra social en los hospitales se da generalmente por elección individual o porque en la localidad de residencia no existen otras prestaciones de salud privada o con cobertura de su obra social.

En los hospitales se garantiza el derecho a ser atendido a cualquier persona y si tiene obra social debe declararla para que se tramite el cobro del servicio cuyo dinero vuelve al sistema de salud, con aportes a los hospitales y también a los trabajadores porque la ley que reguló el Fondo de Obras Social estableció el año pasado que un promedio del 32% puede ir al personal. La proporción varía según la decisión del propio consejo directivo del hospital que decide.

Otras prestadoras que engrosan el pasivo con Salud Pública

En el ranking de deudoras del sistema de Salud Pública a las tres que concentran la mitad del saldo, se le suman la obra social de los empacadores de la fruta de Río Negro y Neuquén con 65.066.112 pesos (sobre la cual la Justicia falló y ordenó el pago inmediato); Osuthgra, que pertenece al gremio de los gastronómicos con 64.795.699 pesos; y UPCN con 31.643.150 pesos.

En el rango superior a los 20 millones de pesos, aparecen la obra social del personal de la actividad de Turf con 29.829.910 pesos; la de conductores de transporte colectivo de pasajeros con 26.570.896 pesos; y la obra social de conductores camioneros y personal del transporte automotor con 23.774.919 pesos.

También aparecen obras sociales vinculadas a organismos estatales como la obra social del Servicio Penitenciario Federal, de las Fuerzas Armadas, de las Universidades Nacionales; y los servicios de salud de las provincias de Neuquén y de Chubut, con un adeuda de 12 millones de pesos y 5 millones de pesos respectivamente.

Entre los servicios de medicina prepaga integran la deuda Medife con 11,7 millones de pesos; Swiss Medical con 9 millones de pesos; Prevención Salud con 5 millones de pesos; Osde con 4,3 millones de pesos; Sancor Medicina Privada con 3,5 millones de pesos; Medicus con 2,3 millones de pesos; Galeno con 2,1 millones de pesos; y Omint con 265.844 pesos; entre otras.

La obra social que menos debe suma un pasivo de solo 4.200 pesos y corresponde a la que nuclea al personal directivo de la construcción.