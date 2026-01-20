Río Negro comienza el desarme de planta de GLP para construir un nuevo hospital en Sierra Colorada

El servicio del desearme fue adjudicado a la empresa Coopetel, única oferente del proceso licitatorio. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro inició el desarme de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Sierra Colorada, una etapa clave para liberar el predio donde se construirá el nuevo hospital de la localidad, en la Región Sur.

El nuevo hospital de Sierra Colorada se levantará en un predio ubicado entre las calles Benjamín Serra, avenida 25 de Mayo y Primeros Pobladores. El proyecto prevé la construcción de un edificio de infraestructura moderna, diseñado para mejorar y ampliar la capacidad de atención sanitaria en la localidad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas explicó que el desarme de la planta de GLP demandará alrededor de 60 días, con la posibilidad de finalizar antes. Mientras que estimó el inicio de la obra del hospital para marzo.

Trasladarán la planta de GLP a Los Menucos

El servicio del desearme de la planta fue adjudicado a la empresa Coopetel, que resultó ser la única oferente del proceso licitatorio.

La firma presentó una propuesta económica de $71.914.640 y contará con un plazo de 60 días para completar los trabajos vinculados al desmontaje y posterior rearmado de dos tinglados, vaporizadores, líneas de descargadero y la sala de compresores. También se trasladarán el puente de regulación, cañerías, sistema eléctrico exterior y los tanques de almacenamiento, además de la demolición de las bases existentes.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la planta de GLP será reubicada en Los Menucos, mientras en Sierra Colorada se avanza en el despeje del predio para dar paso al inicio de la obra del nuevo hospital previsto para los próximos meses.

Río Negro construirá un nuevo hospital en Sierra Colorada

Río Negro proyecta iniciar la construcción del nuevo hospital en marzo. Ilustración: Gobierno de Río Negro.

El ministro de Obras Públicasindicó que se pusieron en marcha tareas vinculadas al futuro edificio sanitario. «Ya está la otra empresa, la que va a construir los vitales, ya está trabajando«, afirmaron, y agregó que el miércoles pasado se registró movimiento de una firma especializada para avanzar con la etapa técnica previa.

En ese marco, remarcaron que la infraestructura actual no representa un impedimento para el proyecto hospitalario. «No hay nada de lo que es la conducción de la planta que impida la construcción a futuro del hospital, absolutamente para nada«, aseguró Echarren.

Como parte de los requisitos exigidos a las contratistas, se avanzó con el estudio de suelo para definir el sistema de fundación. «Nosotros le exigimos a todas las empresas tiene que hacer estudio de suelo para corroborar el sistema de fundación«, explicó el ministro.

El edificio contará con accesos diferenciados y un área de guardia y emergencias con funcionamiento las 24 horas. También incluirá shockroom, salas de observación, consultorios, servicios de rayos y un sector obstétrico preparado para la atención de recién nacidos.

El proyecto sumará 11 camas de internación y espacios específicos para rehabilitación y kinesiología, además de áreas administrativas y dependencias para el personal de salud, incluidos dormitorios para guardias.