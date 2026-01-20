Tras una puja entre siete ofertas millonarias, Río Negro adjudicó las obras de dos nuevas escuelas en el Alto Valle

El Gobierno de Río Negro avanzó con la preadjudicación formal del contrato de dos obras educativas en el Alto Valle, tras una licitación que reunió siete ofertas millonarias.

Las aperturas de sobres se realizaron en diciembre del año pasado en ambas localidades y contaron con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el ministro de Obras Públicas y de Desarrollo Humano, Alejandro Echarren y Juan Pablo Muena, y los intendentes, Gustavo Amati de Fernández Oro y Rodrigo Buteler de Cipolletti.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, estimó que en febrero se estará firmando el contrato para poder comenzar con las obras en marzo.

Cipolletti tendrá un nuevo Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noreste

El nuevo Centro de Educación Técnica de Cipolletti se construirá en el Distrito Vecinal Noreste, una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la ciudad. El proyecto apunta a ampliar la oferta de educación técnica vinculada a perfiles tecnológicos.

El edificio tendrá una superficie total de 2.925 metros cuadrados y fue concebido como una escuela técnica integral, con espacios diferenciados para formación teórica y práctica. El presupuesto oficial asignado supera los $5.804 millones.

En la licitación se presentaron tres empresas. La Comisión de Preadjudicación recomendó adjudicar la obra a BRB SRL, cuya oferta fue de $5.160.480.619,03, un 11,10% por debajo del presupuesto oficial.

La propuesta académica estará orientada al título de Técnico en Programación, con talleres de robótica educativa, aplicaciones, redes, software, hardware, plataformas móviles y sistemas operativos, además de contenidos vinculados al emprendedurismo.

El proyecto incluye nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas para docentes y preceptores, y un sector de gobierno destinado a la gestión institucional, articulados por una circulación central.

El sector de talleres contará con sanitarios propios, áreas de apoyo técnico y un espacio semicubierto para prácticas al aire libre. La obra tendrá un plazo de ejecución de 720 días corridos y se realizará bajo el sistema de contratación por ajuste alzado.

Fernández Oro: escuela primaria en el barrio Loteo Social 3

Foto ilustrativa: Gentileza.

La nueva escuela primaria de Fernández Oro se construirá en el barrio Loteo Social 3, sobre un terreno cedido por el municipio entre las calles Cerros Azules, Fernández Oro y Las Grutas. La obra será financiada con fondos del Bono VMOS.

En el proceso licitatorio se presentaron cuatro empresas. Tras el análisis de las propuestas, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la obra a ECA S.A., que presentó la oferta más baja, por $4.173 millones, un 2,39% por debajo del presupuesto oficial actualizado. El plazo de ejecución será de 540 días corridos.

El edificio tendrá una superficie total de 1.811,60 metros cuadrados y fue diseñado conforme a los lineamientos técnicos para establecimientos de nivel primario, con ejecución integral que incluye materiales, mano de obra y equipamiento.

El establecimiento contará con siete aulas comunes, un aula taller y un espacio polivalente destinado a actividades educativas y comunitarias. También se incorporará un centro de recursos pedagógicos y un gabinete de apoyo.

El diseño prevé áreas administrativas con oficinas para Dirección, Vicedirección y Secretaría, además de una sala de maestros. En materia de servicios, habrá sanitarios para estudiantes y personal, incluyendo un baño adaptado.