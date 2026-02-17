Corte temporal de tránsito en Ruta 65: recta final de la obra de derivadores en Cipolletti

El tránsito sobre la Ruta 65, a la altura de la avenida Perón en Cipolletti, presentó demoras durante la mañana de este martes. Consultados por Diario RÍO NEGRO, desde el municipio informaron que se trata de un corte temporal vinculado a tareas de reasfaltado y construcción de derivadores en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.

Según precisaron la restricción vehicular sobre la Ruta 65 se mantendrá solo por algunas horas más y el paso quedaría habilitado cerca del mediodía. Las intervenciones están a cargo de la empresa Oscar Raúl Quidel y se ejecutan dentro del contrato vigente con Vialidad Provincial.

El intendente, Rodrigo Buteler, precisó en sus redes sociales que la finalización de la obra sería dentro de un mes y medio aproximadamente. «Gracias a los vecinos por la paciencia, recta final para ordenar todo el paso de la Ruta chica y Circunvalación», sostuvo el jefe comunal.

En paralelo, las autoridades anticiparon que desde este miércoles a las 6 y hasta el viernes se producirá un nuevo corte, esta vez en el paso a nivel de avenida Perón. La interrupción estará a cargo de la empresa Ferrosur, que realizará tareas de readecuación ferroviaria del cruce como parte de la ampliación prevista por las obras de accesos, dársenas y derivadores que se desarrollan en ese corredor.

Para quienes deban trasladarse entre Cipolletti y Fernández Oro mientras dure esa restricción, el municipio recomendó utilizar vías alternativas como la calle Maestro Espinosa, Vélez Sarsfield o el cruce ferroviario por Puerto Belgrano con salida posterior por General Paz.

Mosconi, el derivador que ya funciona como nuevo acceso en Cipolletti

Dentro del mismo proyecto de infraestructura vial, uno de los avances que ya se perciben en la circulación diaria es la habilitación del derivador ubicado en el empalme de Ruta 65 con calle Mosconi. Este nuevo acceso comenzó a operar como vía alternativa para quienes se desplazan entre Cipolletti y Fernández Oro, permitiendo descomprimir parte del tránsito que antes se concentraba en los ingresos céntricos.

Las intervenciones en este punto incluyeron movimiento de suelo, adecuación de banquinas y señalización, además de su integración con ciclovías y espacios de resguardo para giros. La habilitación se dio de manera progresiva y hoy funciona como uno de los desvíos sugeridos mientras continúan los trabajos en la zona de Perón.

El plan integral contempla además la construcción de isletas canalizadoras, iluminación, semáforos, cordones, banquinas y defensas metálicas en distintos tramos del corredor. De acuerdo a Vialidad Rionegrina, el objetivo es ordenar la circulación y brindar mayor seguridad en sectores históricamente conflictivos por el cruce de flujos vehiculares.

En el empalme con avenida Perón, en tanto, continúan las tareas de replanteo y ampliación. Allí se ejecutó un nuevo sistema de alcantarillado que permitirá ensanchar carriles y optimizar los radios de giro, una intervención clave por la alta concentración de vehículos que registra la zona.

La obra integral contempla una inversión superior a los 1.600 millones de pesos y combina infraestructura vial y adecuaciones ferroviarias para redefinir la dinámica de circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.