Presentan en el Congreso una ley para declarar la emergencia vial en el Alto Valle por las rutas 22 y 151

Un proyecto de ley ingresó al Congreso de la Nación para declarar la emergencia vial en la red de rutas nacionales que atraviesan el Alto Valle de Río Negro, una de las zonas con mayor circulación vehicular del norte patagónico. El documento pone el foco en los corredores 22 y 151.

La iniciativa fue elaborada por el diputado nacional Marcelo Mango y plantea un plazo de 365 días de vigencia para habilitar medidas extraordinarias orientadas a «mejorar el estado de la infraestructura, coordinar acciones técnicas y acelerar intervenciones en las rutas nacionales» que hoy se encuentran «demoradas o inconclusas».

Según el texto, la declaración de emergencia permitiría a los organismos competentes adoptar decisiones urgentes para paliar deficiencias estructurales del pavimento, señalización insuficiente y tramos con obras paralizadas, mientras se avanza en la definición de un proyecto integral para toda la región del Alto Valle.

Proyecto de ley para declarar la emergencia vial en el Alto Valle

Uno de los puntos centrales es la creación de una Comisión Especial de Emergencia Vial en el ámbito del Poder Legislativo nacional. Este espacio estaría integrado por diputados y senadores de distintos bloques políticos y tendría como función articular con áreas técnicas del Ejecutivo y especialistas en planificación territorial.

Entre sus atribuciones se prevé la posibilidad de solicitar informes, convocar a audiencias públicas, requerir la presencia de autoridades nacionales y elaborar conclusiones periódicas que orienten futuras políticas públicas vinculadas con la seguridad y la conectividad.

El proyecto también contempla la participación de gobiernos provinciales, municipios del Alto Valle, universidades, centros de investigación, cámaras empresariales y organizaciones sociales.

Informes oficiales ubican a rutas nacionales entre los tramos con más siniestros fatales en Río Negro

Las estadísticas incluidas en la iniciativa refuerzan la preocupación por la seguridad vial en el Alto Valle. En los fundamentos se advierte que «la situación de la infraestructura vial nacional en esta región se caracteriza por severas deficiencias estructurales, deterioro avanzado del pavimento, obras inconclusas y un alto nivel de siniestralidad vial«, y se mencionan informes oficiales que ubican a las rutas nacionales entre los escenarios con mayor proporción de siniestros fatales en la provincia.

Según el Informe de Siniestralidad Vial Fatal correspondiente al año 2024 incluido en el proyecto y elaborado por la Dirección de Estadística Vial, en la provincia de Río Negro se registraron 71 víctimas fatales hasta el 18 de marzo de 2025. Asimismo, de acuerdo con datos del Departamento de Tránsito de la Policía, el 57 % de los siniestros viales fatales ocurrieron en rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Otro de los argumentos centrales es la reducción de la inversión pública en obra vial a nivel nacional durante los últimos años. El texto sostiene que «la crisis vial se ha visto agravada por una significativa reducción de la inversión pública en infraestructura vial» y advierte que la paralización de obras y la falta de mantenimiento sostenido incrementaron el deterioro de sectores clave para la circulación regional.

En ese contexto, la propuesta se enlaza con debates legislativos y discusiones presupuestarias previas donde ya se había planteado la necesidad de finalizar el tramo Roca–Cipolletti de la Ruta 22 y repavimentar la Ruta 151 entre Cipolletti y Catriel.

Desde la Legislatura de Río Negro piden ampliar la emergencia vial a la Ruta 23 de la Región Sur

En paralelo al proyecto que impulsa declarar la emergencia en el Alto Valle, el legislador provincial Fabián Pilquinao, del bloque Vamos con Todos, pidió que la medida también contemple a la Región Sur de Río Negro e incorpore a la Ruta Nacional 23 dentro de las acciones urgentes. A través de un proyecto de comunicación en la Legislatura, solicitó al Congreso el respaldo a la iniciativa presentada por el diputado Marcelo Mango y advirtió sobre el deterioro y la falta de mantenimiento de los corredores nacionales.

Pilquinao remarcó que aún restan cerca de 40 kilómetros para completar la pavimentación total de la Ruta 23 y sumó la necesidad de reconstruir el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, destruido por una crecida en 2012. Según sostuvo, estas obras, junto con el gasoducto y el fortalecimiento del tendido eléctrico, son condiciones estructurales para promover un desarrollo sostenible en una región que históricamente reclama mayor conectividad e inversión pública.