Río Negro aumenta la pensión para bomberos voluntarios: cuánto cobrarán desde 2026

El gobierno de Río Negro promulgó la Ley N° 5844, que actualiza la pensión vitalicia para los bomberos voluntarios retirados y fija el haber mensual en el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). La norma fue oficializada mediante decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y publicada en el Boletín Oficial.

La ley fue aprobada por unanimidad en la Legislatura de Río Negro durante la sesión del 18 de diciembre pasado, tanto en general como en particular. El respaldo incluyó a todos los bloques políticos y permitió completar el trámite parlamentario antes del cierre del año legislativo.

Río Negro promulga nueva ley: aumento de pensiones para bomberos voluntarios desde 2026

El beneficio está destinado a quienes acrediten 25 años de servicio efectivo como bomberos o, alternativamente, tengan 50 años de edad y al menos 15 años de actividad dentro de cuerpos reconocidos por la legislación vigente.

Con la actualización definida, el monto de la pensión quedará directamente vinculado al salario mínimo nacional. Según los valores confirmados, en enero de 2026 el SMVM será de $341.000 para los trabajadores mensualizados, por lo que el haber para los bomberos retirados ascenderá a aproximadamente $682.000.

Durante el debate se introdujeron cambios relevantes respecto del proyecto original. La iniciativa impulsada por el legislador Javier Acevedo proponía inicialmente triplicar la pensión y sumar un adicional del 40% por zona austral, pero ese esquema no avanzó en la versión final.

El texto aprobado redujo el incremento previsto y dejó sin efecto el plus por zona austral, con el argumento de garantizar la sostenibilidad fiscal y su incorporación al Presupuesto provincial 2026.

La actualización comenzará a regir a partir de enero de 2026 y beneficiará a los bomberos voluntarios retirados que cumplan con los requisitos legales. El legislador Acevedo sostuvo que la medida busca reconocer la trayectoria y el compromiso comunitario de quienes prestaron servicio durante décadas en distintas localidades de la provincia.

En sus fundamentos, Acevedo señaló que “es de estricta justicia recomponer el valor de las pensiones”, entendiendo que se trata de un reconocimiento moral y económico a quienes “salvaron incontables vidas y bienes” en toda la provincia.