Pensiones a bomberos en Río Negro: no habrá triple aumento y se fijará en $650.000 desde 2026

El proyecto fue aprobado en primera vuelta en la Legislatura de Río Negro. Foto: archivo.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la actualización de la pensión vitalicia para los bomberos voluntarios retirados. La iniciativa obtuvo el acompañamiento unánime y quedó lista para ser tratada en segunda vuelta en las próximas sesiones.

Durante el debate legislativo se incorporó un cambio central: la propuesta original elaborada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI) planteaba triplicar el beneficio, pero el proyecto que avanzó finalmente dispuso una reducción en el monto propuesto y la pensión pasará a equivaler a dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, no se incorporó el incremento del 40% por zona austral.

Con esa definición, el haber que hoy ronda los $322.000 quedará en aproximadamente $650.000, según los valores vigentes del salario mínimo.

Según explicó Acevedo en diálogo con Diario RÍO NEGRO, la actualización comenzaría a regir desde enero de 2026, una vez que la Legislatura complete la segunda vuelta, un paso necesario para habilitar su inclusión en el Presupuesto provincial del próximo año. El legislador indicó que el Ejecutivo ya anticipó su acompañamiento para avanzar en esa dirección.

«Fue también una decisión política del Gobernador de dar luz verde a su aprobación y sumar el incremento al presupuesto 2026. Lo hable personalmente con él. También participaron ministerio de seguridad y secretaria de la función pública para coordinar la modificación», afirmó el legislador.

El beneficio está dirigido a bomberos voluntarios retirados que cumplen con las condiciones de la Ley D N°168, es decir quienes acrediten 25 años de actividad dentro de las asociaciones reconocidas por la ley o, en su defecto, quienes hayan cumplido 50 años de edad y sumen al menos 15 años de servicio efectivo en instituciones de ese carácter.

El proyecto original y los fundamentos

La propuesta fue impulsada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI), quien planteó inicialmente que la pensión se elevara al equivalente de tres a salario mínimo vital y móvil, además del adicional del 40% por Zona Austral. Ese esquema no prosperó en el proyecto final ya que se redujo a dos salarios.

En sus fundamentos, Acevedo señaló que el monto vigente había quedado lejos de acompañar los costos actuales y recordó que muchos retirados desarrollaron tareas en un contexto de fuerte compromiso comunitario.

La iniciativa destaca además que la Ley D Nº168, sancionada en 1960, fue la primera en establecer un marco formal para las asociaciones de bomberos voluntarios, que décadas antes se habían organizado para responder a incendios, inundaciones y otras emergencias en localidades donde el Estado aún tenía presencia limitada.

El debate legislativo retomará estos criterios en la segunda vuelta, cuando se definirá de manera definitiva la actualización que comenzará a impactar en los haberes de 2026.