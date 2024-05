Río Negro pisa el acelerador con el Convenio Colectivo de Trabajo

La segunda convocatoria para abrir el debate del Convenio Colectivo de Trabajo en el Estado rionegrino será hoy y se prevé analizar las primeras propuestas de reformas laborales, que aportarán las partes.

También es cierto que se mantendría el problema inicial, consistente en la oposición de UPCN a la participación mientras no se modifique la ley que establece el marco de negociación del Gobierno y los gremios.

La comisión se planeó con cuatro funcionarios e igual cantidad de miembros de los sindicatos, dos de UPCN y dos de ATE.

Al integrarse, a mediados de abril, la organización liderada por Juan Carlos Scalesi no concurrió y, previamente, remitió una nota donde insistió que no lo hará si no hay cambios en la legislación y, entre sus planteos, requiere la inclusión de la temática salarial. Su ley no prevé ese tratamiento y lo mantiene en la Función Pública.

La última semana, Trabajo notificó a los gremios de la reunión para este lunes a las 9.

La nota, firmada por el subsecretario Legal y Técnico, Pablo Adrián de Abajo, reproduce artículos para consignar que “la concurrencia es obligatoria” y, además, advierte de las “sanciones” si no se participa por la “obstrucción a la labor administrativa excepto que se invoque y acredite causa justificada”.

UPCN recibió esa misiva y Scalesi firmó en “disconformidad”, insistiendo con su nota enviada que todavía no tuvo respuesta.

En ocasión del primer encuentro, el coordinador por la parte gubernamental, el legislador Lucas Pica aseguró que la cuestión salarial sería incluida, como lo había pedido UPCN y también ATE en la primera reunión, pero no avanzó en los plazos. Insistió que se “discutirá lo que tengamos que discutir” aunque aseguró que el “1° de agosto estará el Convenio Colectivo”.

El proceso prevé discutir y acordar puntos de los cambios laborales en la administración pública. El gobierno prevé “crear un vínculo laboral dinámico y moderno”.

Sin UPCN, la comisión del CCT se formó con los cuatro miembros del Ejecutivo: el legislador Pica, las subsecretarias Natalia García (Función Pública) y Alejandra Gertosio (Legal), y Nancy Hernández (Fiscalía de Estado).

Por ATE se integró su secretario general, Rodrigo Vicente y la administrativa Selva Sánchez, con el asesor técnico Diego Sacchetti.

Luego, UPCN entendió “sorpresivo” y “llamativo” conseguir una “solución mágica en menos de 4 meses” con una negociación “que se viene frustrando hace casi 5 años no solo por la falta de imparcialidad de las reglas, sino también por no reconocer la representación mayoritaria” del gremio conducido por Scalesi.

Este punto también forma parte de su cuestionamiento a la ley 5506 que establece la integración igual para UPCN y ATE.