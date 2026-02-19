Río Negro prorrogó el Pago Anual 2026: hasta cuándo hay tiempo y cómo acceder al 20% de descuento

Los contribuyentes de Río Negro tendrán más tiempo para aprovechar el descuento por pago anticipado de impuestos. El Gobierno provincial decidió extender el plazo para adherir al Pago Anual 2026 de Automotor e Inmobiliario, que ahora podrá realizarse hasta el 13 de marzo.

La Provincia dispuso así una nueva prórroga para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en un contexto de alta demanda de consultas por parte de los contribuyentes.

Beneficios del Pago Anual

El Pago Anual permite:

Adelantar las 12 cuotas correspondientes al año.

Evitar las actualizaciones mensuales.

Acceder a un descuento de hasta el 20% para quienes se encuentren sin deuda o con su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025.

Además, continúa vigente la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito, junto con todos los medios de pago habilitados.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, explicó que «han sido muchas las consultas durante los últimos días, por eso hemos decidido prorrogar el pago tres semanas más, ya que estas dudas no iban a poder resolverse y los pagos no iban a hacerse. Así que aquellos que quieran hacer uso de nuestros beneficios a la hora de realizar el pago tendrán tiempo hasta el viernes 13 de marzo».

Desde el organismo recordaron que en el sitio oficial agencia.rionegro.gov.ar se pueden descargar y pagar las boletas de pago anual actualizadas con la nueva fecha de vencimiento.