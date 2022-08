Río Negro recalcula obras programadas para el 2022

El Estado provincial mantiene la actividad en las obras públicas en ejecución, incluso sigue con firmas de contratos y con licitaciones ya convocadas, pero el resto de los expedientes con proyectos programados para el 2022 fueron postergados -mayormente- para el año próximo.

Las tramitaciones de las licitaciones iniciadas se mantienen para cumplir con las aperturas de las ofertas, las adjudicaciones y los contratos con las de constructoras.

Puntualmente, son trámites en marcha, empezando por la próxima determinación de otra empresa para concluir con obra detenida del hospital de Chimpay o las propuestas recibidas para las redes de gas en Darwin, Río Colorado o Guardia Mitre.

Además, se deberá cumplir con las rubricas de los contratos con las constructoras ya adjudicadas para la ejecución del hospital de Cinco Saltos y del Polideportivo de Barda del Medio.

Ayer, en diálogo con RN Radio, el ministro de Obras y Servicio Públicos, Carlos Valeri negó esa decisión frente a la consulta de proyectos presupuestados en suspenso.

“No, por ahora”, declaró Valeri y se derivó en las dificultades con planes federales de viviendas por las cotizaciones para después admitir que “es un momento complicado”.

Aún esa afirmación, los jefes comunales o funcionarios provinciales son testigos de la revisión de los tiempos para las nuevas ejecuciones.

Tampoco es ninguna novedad.

En el inicio de mayo, el ministro de Economía, Luis Vaisberg había planteado en el gabinete que se revisarían partidas frente a la prioridad salarial que se establecía en el marco de los conflictos salariales de entonces. Esa determinación incluía que gran parte de las obras por iniciar en el 2022 se postergaban para el año próximo, salvo excepciones.

En ese sentido, un expediente que no se detendrá se corresponde con las construcciones en el Penal de Roca. Desde Seguridad se admite su necesidad, pero todavía no está formalizado el llamado a licitación.

Obviamente, el gobierno provincial prefiere -como lo hizo Valeri- no admitir esa postergación, que responde a la estrechez de recursos o, en todo caso, nuevas prioridades establecidas.

La falta de los proyectos finales es el argumento elegido por las autoridades provinciales cuando se consulta por las postergaciones.

En enero, la gobernadora Arabela Carreras anunció la construcción del hospital Materno Infantil de Roca.

Por su magnitud y su costo se programa su ejecución en etapas. Ratificó la determinación en ocasión de su mensaje parlamentario del 1° de marzo y, posteriormente, el gobierno informó que en septiembre o octubre se licitaría la primera parte. El llamado quedará para el año próximo aunque, en este caso, el atraso técnico si sería real, además de las razones financieras.