Río Negro renovará el sistema de pago adelantado de impuestos, con tarjetas en cuotas

El pago impositivo de noviembre rondó los 59.364 millones, un 47% más que igual mes del 2024. Foto: M.Ochoa.

La Agencia de Recaudación de Río Negro prevé repetir el esquema de pago adelantado y anual en Inmobiliario y en Automotores en el 2026, con una quita del 20% y la posibilidad de su cancelación en tres cuotas con tarjeta de crédito.

Mientras tanto, la cartera impositiva informó la recaudación de noviembre, que registró una suba interanual del 47%. La variación más baja en el 2025 cuando se compara con su par del 2024. Los ingresos por el cobro de tributos propios alcanzaron 59.364 millones en el último mes frente a los 40.433 millones de noviembre del año pasado.

Ingresos Brutos, que es impuesto de mayor participación, registró 48.603 millones frente a 49.450 millones. La percepción de ese tributo fue de un 1,7% en comparación con el mes anterior cuando, además, el nivel inflacionario superó el 2% en ese período. La Provincia insiste en que ese proceso responde a la retracción del movimiento económico.

El pago adelantado y anual será en enero y en febrero, sin fecha aún de cierre. Esa definición será formalizada por resolución de la Agencia de Recaudación.

Hasta ahora, la recaudación provincial ascendió a 639.983 millones, con una suba del 75% del igual lapso del 2024.

La proyección total para el 2025 estará en algo más de los 700.000 millones, según los cálculos de la Agencia. Para el año próximo, el organismo estima recaudar 869.999 millones, es decir, prevé sumar algo más del 24%.

Simultáneamente, el titular del ente recaudador, Alejandro Palmieri, ratificó la continuidad de la posibilidad del pago anual en Inmobiliario y Automotores, durante enero y febrero. Se estima que finalizará el 20 o el 27 de febrero, pero todavía no está confirmada y se formalizará por resolución de la Agencia.

Palmieri destacó la masiva adhesión en el 2025, con un cuarto de contribuyentes con cancelaciones anuales en Automotores y un tercio en el caso de Inmobiliario.

Además, confirmó la opción del pago en tres cuotas con tarjetas de crédito del agente financiero, el banco Patagonia.