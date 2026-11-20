Conforme a lo dispuesto en la Resolución 349/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la totalidad de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus ingresos de diciembre 2026 en una ventana exprés de tres jornadas consecutivas, entre el miércoles 9 y el viernes 11 de diciembre, inmediatamente después del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción.

En una misma liquidación bancaria, cuyo recibo digital se habilitará desde el propio miércoles 9 en Mi ANSES, los beneficiarios cobrarán el reajuste mensual del 2,17%, la segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) y el bono extraordinario de $70.000, sumándose además el depósito simultáneo de asignaciones familiares y la Tarjeta Alimentar.

Calendario de Pensiones No Contributivas ANSES en diciembre 2026: qué DNI cobran del 9 al 11 y el pago único de SUAF

Debido a los feriados del lunes 7 y martes 8 de diciembre 2026, el organismo previsional agrupará seis terminaciones documentales en la última jornada hábil de esa semana:

Miércoles 9 de diciembre 2026 : perciben sus haberes los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1; en esa misma fecha, ANSES liquidará en un pago único general —sin importar la terminación del documento— las asignaciones familiares del SUAF correspondientes a titulares de PNC por Discapacidad .

: perciben sus haberes los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1; en esa misma fecha, liquidará en un pago único general —sin importar la terminación del documento— las correspondientes a titulares de . Jueves 10 de diciembre 2026 : se acreditan las prestaciones para los documentos terminados en 2 y 3.

: se acreditan las prestaciones para los documentos terminados en 2 y 3. Viernes 11 de diciembre 2026: cobran en simultáneo todos los beneficiarios con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando la totalidad del universo asistencial en apenas 72 horas.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobro en diciembre 2026 según el tipo

Tipo de Pensión No Contributiva (ANSES) Haber base diciembre (2,17%) Medio aguinaldo (50%) Bono extraordinario Total bruto acreditado PNC por Discapacidad (70% mínima) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53 PNC por Vejez (70% mínima) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53 PNC Madres de 7 Hijos (100% mínima) $453.796,70 $226.898,35 $70.000,00 $750.695,05

Montos de Pensiones No Contributivas ANSES con aguinaldo y Tarjeta Alimentar para Madres de 7 Hijos

La actualización del 2,17%, calculada sobre la inflación de octubre medida por el INDEC, eleva tanto el haber mensual como la base del aguinaldo (que equivale al 50% del haber reajustado, excluyendo el bono fijo de $70.000):