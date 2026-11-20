El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó la necesidad de auditar los beneficios que reciben las empresas. En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida a quienes se oponen a revisar el esquema: «Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar».

La declaración se produjo durante la presentación de la revista Porvenir, en el C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita. Allí, el referente de La Cámpora también cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y defendió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo publicado por Clarín.

Máximo Kirchner cuestionó los beneficios del RIGI y pidió auditar a las empresas

Durante su intervención, el líder de La Cámpora cuestionó las reacciones que generó su propuesta dentro del propio peronismo: «Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina».

En ese sentido, comparó los controles que se realizan sobre otros sectores con la falta de auditorías a las grandes empresas beneficiadas por el régimen.

«¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas cuando prácticamente nuestro país le está dando dinero para que se lleven la plata y el oro?», planteó.

Kirchner insistió en que la discusión sobre el RIGI debe formar parte de un debate más amplio sobre el modelo económico y el aprovechamiento de los recursos del país. «Y algunos dicen ‘ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más», expresó.

Las críticas al modelo económico de Javier Milei: «Está agotado»

En ese sentido, el diputado volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional y criticó que el esquema actual depende del respaldo financiero de Estados Unidos.

«Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla», afirmó. Luego agregó: «Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor».

Otro tramo de su discurso, el diputado cuestionó la situación judicial de su madre y sostuvo que existe una parte de la sociedad que encuentra representación en la figura de la expresidenta.

«Es doloroso y va a costar mucho salir sino discutimos en serio los problemas que tenemos más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina», señaló.

«Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo. Está buscando representación y amparo y es algo que nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas», manifestó.

El armado político de cara a las elecciones del 2027

Además de los cuestionamientos económicos, el dirigente planteó la necesidad de construir un frente político con una propuesta alternativa al oficialismo. Evitó centrar su discurso en un armado electoral exclusivamente contra Milei y pidió discutir un programa de país.

«Hay que hacer un frente político que tenga como eje central la recuperación de la soberanía económica en Argentina. Un frente político que no se calle y que ponga a disposición de los argentinos toda la información posible para dar la pelea y recuperar el poder adquisitivo y el tiempo de compartir en comunidad», expresó.

«Tenemos un Gobierno mucho más preocupado en discutir el instrumento electoral que en solucionar los problemas de la gente. Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina para que haya más trabajo, para que haya una distribución del ingreso más justa», agregó.