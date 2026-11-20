San Martín de los Andes suma un nuevo reconocimiento a su proyección turística internacional. Chapelco Golf & Resort fue distinguida como la Mejor Cancha de Golf de Argentina 2026 en los World Golf Awards, uno de los premios internacionales más importantes de la industria del golf, que reconoce la calidad de los campos de juego y su aporte al turismo deportivo.

La distinción se anunció durante la ceremonia realizada el 7 de noviembre en Madinaty Golf Club, en Egipto. La edición de este año tuvo un carácter especial: por primera vez, la gala de los World Golf Awards se celebró en el continente africano.

El complejo neuquino se impuso en una categoría que reunió a algunos de los campos más reconocidos del país, entre ellos Buenos Aires Golf Club, Córdoba Golf Club, Golf Club Argentino, Mar del Plata Golf Club y Olivos Golf Club.

Los ganadores se definen mediante una votación abierta en la que participan jugadores, profesionales del golf, operadores turísticos y aficionados de distintos países. Este mecanismo otorga al reconocimiento una dimensión internacional, al reunir las valoraciones de quienes conocen y forman parte de la actividad.

Desde Chapelco Golf & Resort destacaron que el premio reconoce el trabajo sostenido de todo el equipo responsable del mantenimiento y desarrollo de la cancha, además del acompañamiento de los socios y de los jugadores que visitan el complejo.

El golf, una apuesta al turismo durante todo el año

La distinción trasciende el ámbito deportivo y representa una oportunidad para ampliar la visibilidad de San Martín de los Andes y de Neuquén en los mercados internacionales. El turismo de golf convoca a un público especializado, moviliza visitantes nacionales y extranjeros y genera demanda de servicios hoteleros, gastronómicos y recreativos.

En ese escenario, Chapelco Golf & Resort integra su campo de juego con propuestas de alojamiento, gastronomía y recreación, en un entorno natural que suma otro atractivo a la experiencia. Su presencia en el circuito internacional también contribuye a diversificar la oferta turística de la región y a fortalecer su posicionamiento más allá de la temporada de invierno.

El nuevo premio coloca a San Martín de los Andes en el mapa internacional del golf y suma un argumento para quienes buscan en la Patagonia experiencias deportivas en contacto con la naturaleza.