Lista de Ingredientes harina 0000: 500 gr sal: ½ cdita. levadura fresca: 20 gr leche fría: 125 ml azúcar: 80 gr huevos: 2 vainilla: 1 cdita. agua de azahar: ½ cdita. ralladura de naranja y limón: 1 unidad de c/u manteca: 100 gr PARA EL RELLENO: -- mermelada casera de frutos rojos: 3 cdas. chocolate semiamargo: 200 gr almendras tostadas: 80 gr PARA LA CUBIERTA: -- manteca: 50 gr azúcar rubia: 40 gr miel: 1 cdita. agua: 3 cdas.

Preparación

Rinde un pan de 820 gr y dos de 250 gr. Colocar la harina tamizada con la sal en un bol. Hacer un hueco en el centro, desgranar la levadura, agregar dos cucharaditas del azúcar de la receta y la leche. Mezclar y dejar reposar 10 minutos.

Incorporar los huevos, el resto del azúcar, la vainilla, el agua de azahar y las ralladuras. Integrar desde el centro hacia los costados y antes de terminar de unir la masa, agregar la manteca.

Sobar sobre la mesada hasta obtener un bollo liso, tierno y que se desprenda de las manos. Cubrir con film y dejar leudar hasta que duplique su volumen.

Desgasificar la masa y estirar con palote sobre la mesada apenas enharinada hasta formar un rectángulo. Untar con la mermelada y distribuir por encima el chocolate picado y las almendras previamente tostadas y picadas groseramente.

Enrollar, cortar en porciones, colocar en los moldes y dejar leudar nuevamente.

Para la cubierta: colocar todos los ingredientes en una cacerolita y hervir durante dos minutos.

Pintar los panes con la mitad del almíbar y llevar al horno durante unos 35 minutos los chicos y 45 minutos el grande. Retirar del horno, pintar con el resto del almíbar y dejar enfriar. También pueden variar el relleno con otras frutas secas o desecadas, según sus gustos.