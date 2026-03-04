Los hospitales de Río Negro abren 70 vacantes para residencias en salud

Las residencias en salud abarca a médicos, enfermeros, veterinarios, psicólogos. El año pasado ingresaron 40 profesionales. Foto: Gentileza ministerio de Salud de Río Negro

Las residencias en salud de Río Negro inician una nueva ronda de convocatoria, con 70 vacantes disponibles, luego de que el año pasado la Provincia asumió de manera integral los contratos mediante los cuales se incorporaron 40 profesionales en distintas disciplinas, mayoritariamente médicos, que continúan su formación.

El ministerio de Salud habilitó las inscripciones que estarán abiertas hasta el 10 de abril para cubrir los cargos disponibles en 18 especialidades como Medicina General, Clínica Médica, Cirugía General, Tocoginecología, Salud Pública Veterinaria, Salud Mental Comunitaria,Enfermería Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería C.C. Adultos, Enfermería Familiar Comunitaria, Ortopedia y Traumatología, Kinesiología, Anestesiología, Pediatría, Psicología, Neonatología, Terapia Radiante, entre otras.

Las residencias no solo se desarrollan en hospitales públicos sino también en centros médicos que tienen convenio de formación con la Provincia, como el centro de radioterapia y medicina nuclear de la Fundación Intecnus de Bariloche donde se habilitaron dos vacantes de Terapia Radiante y dos para Diagnóstico por imágenes (éstas últimas con financiamiento privado). La fecha de inicio de la residencia es el 1 de julio.

Las formación se realiza en los hospitales de Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, El Bolsón, General Conesa, Sierra Colorada y Las Grutas, según información del ministerio de Salud que confirmó a RÍO NEGRO que actualmente entre primero y cuarto año de residencia hay 132 personas en formación de los cuáles 40 ingresaron en el 2025.

El año pasado, ante el cambio en la modalidad de las residencias médicas y el recorte en el financiamiento nacional, Río Negro asumió de manera integral la contratación y los salarios, que equivalen a un profesional que recién se inicia en el sistema público.

Según se informó oficialmente, se “transformó la residencia en un vínculo laboral formal que incluye aportes previsionales, obra social y aguinaldo”. Anteriormente los residentes tenían una modalidad contractual similar a un becario, sin aportes ni aguinaldo.

Los exámenes serán presenciales y virtuales

Los exámenes que toma Río Negro serán presenciales en Cipolletti y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para residencias Médicas y de Enfermería y se tomará el 21 de abril. Para Kinesiología, Salud Pública Veterinaria, Salud Mental la modalidad será virtual el 28 de abril.

Posteriormente las entrevistas se realizarán de manera virtual entre el 29 de abril al 8 de mayo.

El orden de mérito y adjudicación por especialidad se dará a conocer el 13 de mayo y el inicio de la adjudicación de cargos está prevista a partir del 19 de ese mes, luego de un plazo de reclamos.

Requisitos para acceder a una residencia

Para acceder a una residencia en salud se debe poseer título de grado universitario argentino y en caso de ser emitido por una institución extranjera debe estar revalidado.

Para residencias básicas se debe tener hasta un máximo de ocho años de graduado, según fecha que figura en el título; sin límite de edad. Para las residencias de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil se debe tener residencia de Pediatría completa o certificado de especialista, hasta 10 años de graduado desde el momento de la fecha de expedición del título de grado.

Para las distintas especialidades de Enfermería se establece que podrán ingresar a la residencia, enfermeros profesionales cuyo título tenga validez nacional, a los cuales se le otorgará el título de especialista una vez cumplimentada la licenciatura. Se podrán anotar enfermeros profesionales que se encuentren cursando materias del último año del trayecto de licenciatura o bien se encuentren realizando sus proyectos de tesis/trabajo Final.

Los interesados deberán cumplir las siguientes instancias: una preinscripción con la entrega de documentación y el cumplimiento de los requisitos necesarios, la evaluación de antecedentes, la instancia de examen y la entrevista para aquellos que hayan aprobado el examen escrito.