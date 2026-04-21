Cirugía pediátrica inédita en Viedma: extrajeron un quiste de 15 centímetros de diámetro

El Hospital Artémides Zatti de Viedma concretó una cirugía pediátrica inédita de alta complejidad. Por primera vez, los cirujanos extrajeron un quiste hidatídico del hígado de gran tamaño, mediante una técnica de videolaparoscopía, en un paciente pediátrico.

«Es raro ver esta patología con una evolución tan importante en un niño de 14 años. Se trataba de un quiste de 15 centímetros de diámetro. Debió tener años de evolución«, evaluó Laura Guttmann, directora del hospital público de Viedma.

Comentó que años atrás, estos quistes se operaban «a cielo abierto». «En esta ocasión, se planteó hacerlo por videolaparoscopía, tal como se hace con vesículas o apéndices. La intervención duró alrededor de tres horas», dijo.

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria del grupo de las zoonosis (transmisibles de los animales al hombre). Es provocada por un parásito del perro que se desarrolla en el intestino.

Respecto de la transmisión, el perro elimina con su materia fecal los huevos del parásito que se diseminan en el ambiente, en las verduras, en el agua o en el pelo del animal. La infección de las personas se produce cuando los huevos del parásito llegan a la boca al comer verduras sin lavar, tomar agua contaminada, o tocar al perro y no lavarse las manos. Así se forman los quistes hidatídicos en el hígado o en el pulmón.

«Cuando se detecta en forma temprana, el tratamiento es vía oral. En el caso de este niño, el diagnóstico fue tardío y de hecho, el quiste ya se podía palpar en el abdomen. Era raro que tuviera un quise de este tamaño, pero había vivido varios años en la zona rural», comentó Guttmann.

Advirtió que son patologías habituales aunque más frecuentes en adultos. Ante este caso, los cirujanos junto a los pediatras, decidieron incursionar en la cirugía videolaparoscópica. «Hoy por hoy, hay grupos de consulta virtual que facilitan las decisiones, no hay una decisión unilateral. Incluso los neurocirujanos participan de grupos donde elevan casos y las decisiones se toman en conjunto», especificó.

«Este tipo de intervención representa un avance significativo ya que la cirugía mínimamente invasiva permite una mejor recuperación y una reducción en los tiempos de internación«, concluyó.