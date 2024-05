Río Negro tendrá una nueva Agencia de Desarrollo Económico

Por unanimidad la Legislatura aprobó la creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, una propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo general de ministro, que absorberá las anteriores agencias Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR), de Promoción de Comercio Interior y Exterior (Río Negro Exporta) y de Inversiones (Río Negro Invierte).

La nueva estructura tiene como objetivo «planificar y ejecutar las políticas que promuevan, a través de la inversión y el financiamiento, de manera integral, sinergética, sostenida, diversificada y sustentable» como así también «el desarrollo económico en la Provincia, la creación y crecimiento de la actividad empresarial en toda escala, y la comercialización de los productos y servicios de origen rionegrino, en el país y en el exterior».

Los patrimonios, recursos humanos, las competencias y los programas en ejecución de las agencias que quedan sin efecto «serán absorbidos» dentro del nuevo «organigrama y misiones y funciones» de la Agencia de Desarrollo Económico RN.

Durante el debate la encargada de explicar la iniciativa fue Lorena Yensen (JSRN), quien sostuvo que «se busca una herramienta ágil y eficaz, que permita el crecimiento socio-económico de la provincia» y agregó que «tenemos un enorme potencial de crecimiento, nos favorece la geografía, y esta agencia nos permitirá trazar objetivos para diversificar la matriz productiva».

Dijo que «además de la fruticultura y el turismo, podemos avanzar hacia energías renovables, la minería y la economía del conocimiento» y tomar ese rumbo «depende del gobierno de turno pero también de todos».

Yensen sostuvo que la nueva estructura «posibilitará desarrollar estrategias que permitan el financiamiento de pymes y empresas» y la capacitación de «emprendedores mediante distintos programas, estableciendo alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas».

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) lo consideró importante en el marco del rol del Estado y precisó que «debemos aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en recursos naturales», pero plantó que «será muy difícil en el marco de la aprobación del proyecto nacional del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que propone una grave flexibilización laboral, tributaria y ambiental», entre otros puntos.

Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) dijo con ironía que «hemos descubierto, después de doce años, que tenemos un gran potencial» pero «para no ser totalmente crítico con esta agencia, resaltemos que por lo menos ahora vamos a tener una sola ventanilla y no tres» y, a pesar de su voto positivo, anticipó que «la política del gobierno provincial no cambiará y los resultados ya los conocemos: el fracaso».

La radical Lorena Matzen, por último, consideró que la agencia a crearse «traerá una mejor coordinación para la planificación de las políticas públicas y acompañamiento a las Pymes».