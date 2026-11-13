Edersa inspecciona sus líneas eléctricas con drones en Roca y Cipolletti

Esta jornada, EdERSA comenzó a utilizar drones para inspeccionar sus líneas eléctricas en el Alto Valle. El operativo se inició en Cipolletti y continuará en Roca, como parte de un plan de modernización destinado a mejorar el mantenimiento y la prevención de fallas en la red.

Los relevamientos se realizarán con equipos aéreos de última generación, a cargo de la empresa Vantac, especializada en inspecciones para sectores como energía, industria y Oil & Gas. La tecnología permitirá obtener imágenes detalladas de las instalaciones eléctricas y de su entorno, con el objetivo de detectar posibles anomalías y sectores que requieran intervenciones.

Según explicó José Cainelli, gerente de Planeamiento y Operaciones de EdERSA, la incorporación de estos dispositivos permitirá contar con un diagnóstico más amplio y preciso del estado de la infraestructura. Entre las tareas previstas se encuentran la identificación de puntos que necesiten mantenimiento, la detección de posibles fallas y la planificación de trabajos de poda preventiva.

El inicio de los operativos coincide con la proximidad del verano, una época en la que suele incrementarse el consumo eléctrico por las altas temperaturas, la actividad turística y la temporada frutícola. Desde la empresa señalaron que estas condiciones pueden generar una mayor exigencia sobre las instalaciones y remarcaron la importancia de anticiparse a eventuales inconvenientes.

En ese contexto, EdERSA también mencionó la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño tenga efectos sobre la región durante los próximos meses, lo que suma importancia a las tareas de monitoreo y mantenimiento preventivo.

La incorporación de drones se suma a otras herramientas tecnológicas que la distribuidora viene implementando. Actualmente, la totalidad de sus instalaciones cuenta con un sistema de operación remota denominado SCADA, que permite supervisar y maniobrar equipos a distancia. Según la empresa, esta tecnología contribuye a reducir los tiempos de reposición del suministro ante contingencias.

El objetivo a futuro es avanzar hacia una red eléctrica con mayor grado de automatización, que permita mejorar la supervisión de las instalaciones y optimizar las tareas de operación y mantenimiento.