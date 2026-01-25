Rolando Figueroa anunció una ley para «blindar» las tierras bajo riego y pidió el fin de los loteos por excepción

Este domingo se realizó la inauguración de la 83° Expo Rural de Neuquén. Foto: José Cusit.

El gobernador Rolando Figueroa participó este domingo del acto oficial de la 83° Exposición Rural de Neuquén, en Junín de los Andes, y dejó anuncios para el sector como el envío de una ley, el 1 de marzo, para «blindar» las tierras bajo riego y evitar la proliferación de loteos por excepción en municipios.

El mandatario también destacó el lanzamiento de líneas de crédito y reclamó que el país avance hacia el estatus sanitario de «libre de aftosa sin vacunación» como tiene la Patagonia.

El gobernador dijo que se está trabajando en el proyecto ejecutivo para el Corredor del Viento del Limay, que buscará incorporar 50.000 hectáreas bajo riego.

«Pero de nada sirve tratar de ganar zonas para regar si no cuidamos lo que ya está hecho. Por eso, vamos a presentar un proyecto para la protección de suelo bajo riego y drenaje con el objetivo de cuidar nuestras tierras de alto valor productivo y su infraestructura de desarrollo», anticipó Figueroa.

Afirmó que la iniciativa «responde a una sentida demanda de los productores de nuestros valles irrigados» y reclamó a los intendentes que «tengan la misma línea de trabajo». «Basta de loteos por excepción: queremos que la tierra productiva sea para producir», aseveró.

Según adelantó el diputado oficialista Francisco Lépore (Avanzar), el proyecto llegará a la Legislatura el 1° de marzo.

En materia de legislación, el gobernador anunció que firmó el decreto que reglamenta la ley Invierta en Neuquén, una suerte de RIGI provincial para atraer inversiones en todo el territorio y diversificar la matriz productiva.

El gobernador, además, anunció que habrá una línea de crédito del Iadep de 2.000 millones de pesos a tasa subsidiada para «facilitar el acceso a que cada poblador tenga su mensura», ya que advirtió que es el mayor obstáculo que hoy encuentran los productores para regularizar sus tierras. Y destacó que se eximió desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026 el Impuesto Inmobiliario rural para todos los campos.

Sequía y estatus sanitario

La presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, defendió el estatus sanitario patagónico de «libre de aftosa sin vacunación», al que la entidad definió como un logro «estratégico» sostenido durante más de dos décadas y reiteró su preocupación ante la flexibilización de la barrera zoofitosanitaria del Río Colorado.

Figueroa también pidió «nivelar para arriba» y que «todo el país tenga el mismo status sanitario de la Patagonia».

De Larminat también detalló el impacto de la sequía y reveló que afectó la campaña 2025-2026, generando escasez de forraje y agua y adelantando retornos de invernada. Sin embargo, la titular de la Sociedad Rural destacó la rápida respuesta del gobierno neuquino ante el pedido de declaración de emergencia.

Respecto de los incendios forestales, la dirigente pidió que la entidad rural sea convocada para colaborar en la redacción del decreto reglamentario de la ley de Manejo de Fuego que aprobó la Legislatura el año pasado. Y pidió que contemple las realidades productivas y los derechos de propietarios y pobladores rurales.

«Todos queremos evitar incendios. La gente de campo es la primera en querer proteger su tierra», afirmó.