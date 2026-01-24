Incendios forestales: advierten por riesgo extremo en varias localidades de Neuquén

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se difundió este sábado el índice FWI (Fire Weather Index), que indica un nivel extremo de peligrosidad de incendios en distintas localidades de Neuquén.

Alerta máxima por riesgo extremo de incendios en varias localidades de Neuquén

El FWI es un indicador técnico que permite evaluar el peligro de incendios forestales y rurales a partir de variables meteorológicas como la temperatura, la humedad, el viento y las precipitaciones. Este índice anticipa la facilidad de inicio del fuego, su velocidad de propagación y su potencial intensidad. De acuerdo a la información oficial, el riesgo es extremo en las siguientes localidades:

Villa Pehuenia

Zapala

Aluminé

Loncopué

Las Lajas

Huinganco

Junín de los Andes

Chos Malal

Manzano Amargo

En todas ellas, el gráfico del índice marca el nivel más alto de la escala, lo que implica que cualquier foco ígneo puede propagarse con gran rapidez y volverse incontrolable en pocos minutos. Desde el Sistema Provincial de Manejo del Fuego remarcaron que, ante este escenario, es fundamental extremar los cuidados y respetar las medidas de prevención:

Está prohibido encender fogatas.

No se deben quemar residuos.

Se debe evitar cualquier actividad que genere chispas o fuego.

El uso del fuego solo está permitido en lugares expresamente habilitados.

Asimismo, se recordó que ante cualquier emergencia se debe avisar de inmediato a Bomberos: Tel. 100 – Frecuencia VHF 148,715 Hz. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos subrayaron que en zonas donde el FWI alcanza valores extremos el riesgo de incendios es muy alto, por lo que la prevención resulta clave para evitar tragedias ambientales y humanas.

“La prevención es responsabilidad de todos. Cuidemos el ambiente, a nuestras comunidades y a quienes trabajan para protegerlas”, señalaron en el comunicado oficial.