Radiografía del estrés habitacional: el fenómeno de la «inquilinización» y el impacto de Vaca Muerta

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor presentó su informe comparativo de enero 2026, el cual analiza las transformaciones en el acceso a la vivienda por alquiler. El documento destaca cambios significativos tanto en el esfuerzo financiero que deben realizar las familias como en la composición demográfica de los inquilinos.

El crecimiento demográfico constante, traccionado por el atractivo económico de Vaca Muerta y la calidad de vida cordillerana, genera una fuerte tensión sobre la infraestructura de la provincia. Pablo Tomassini, director del organismo, advirtió que este fenómeno representa un desafío enorme para el Estado en materia de servicios básicos y educación.

Ante este panorama, el gobierno provincial proyecta la implementación de herramientas de monitoreo como el «Índice Hogar». El objetivo de este nuevo observatorio de precios es establecer referencias claras para mitigar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en la canasta familiar.

El peso del alquiler sobre los salarios

Los datos del relevamiento de 2025 muestran una situación crítica, donde el costo del alquiler promedio se ubica en $1.095.241 mensuales. Mientras tanto, el ingreso mensual promedio de un hogar inquilino ronda los $2.388.623.

Según explicó Tomassini, el valor promedio del alquiler sufrió un incremento cercano al 140% en comparación con el año anterior. Este salto, que pasó de 455.000 pesos a más de un millón, supera las mediciones de inflación oficial.

La presión económica varía según el tipo de vivienda; quienes alquilan departamentos destinan el 53,27% de sus ingresos al pago de alquiler más expensas. Esto deja a las familias con menos de la mitad de su presupuesto para cubrir el resto de sus necesidades básicas.

Perfil del inquilino y preferencias

La composición por género muestra una clara preeminencia femenina, ya que el 61,29% de la población inquilina pertenece al género femenino. Tomassini señaló que más del 60% de quienes alquilan en la provincia son mujeres jefas de hogar.

Actualmente, se estima que entre el 25% y el 30% de los neuquinos accede a su vivienda a través del alquiler. Este proceso de «inquilinización» creciente se da en un contexto de alta presión de demanda en zonas estratégicas.

En cuanto a la tipología, la mayoría de los habitantes muestra una inclinación hacia los departamentos, que representan el 61,29% de las preferencias. Por el contrario, solo un 29,03% de los encuestados opta por vivir en casas.

Cifras clave de la realidad habitacional

La magnitud del estrés habitacional se explica por el flujo de 45.000 nuevos residentes radicados en Neuquén en los últimos dos años. Este fenómeno migratorio equivale a sumar la población de una ciudad entera como Centenario.

La desregulación del mercado y la alta presión de la demanda han disparado los precios por encima de la capacidad de ahorro de los ciudadanos. Esta situación profundiza el desafío para las políticas públicas de garantizar lotes con servicios para las nuevas familias.

Finalmente, el informe concluye que la afectación de los ingresos de los inquilinos ha subido de forma alarmante durante el último período. El sistema de estacionamiento medido y otros costos urbanos se suman a una canasta donde la vivienda ocupa el espacio mayor.