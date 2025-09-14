Neuquén a un paso de hacerse cargo de dos rutas nacionales estratégicas: cómo sería el mecanismo

El mantenimiento de dos rutas nacionales claves para la conectividad de Neuquén pasarían a manos de la Provincia en forma inminente, según adelantó esta semana el ministro de Economía, Guillermo Koenig.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el funcionario de Rolando Figueroa explicó que el Ejecutivo, a partir de acuerdos que ya se firmaron con Nación, se «hará cargo» de la conservación de algunos tramos.

Concretamente se trata de la Ruta Nacional 22, entre el Tercer Puente y la rotonda con la Ruta 237 en Arroyito, y la Ruta Nacional 242, que conduce desde Las Lajas hasta el paso internacional Pino Hachado, en la frontera con Chile.

De acuerdo a Koenig, la Provincia tomaría el «mantenimiento» para buscar más adelante «un contrato de concesión» en convenio con Nación.

El objetivo, además, es que Neuquén y el privado que surja de la compulsa financien las obras que se necesitan en ambos tramos, caracterizados por recibir un alto flujo de tránsito.

Si bien el ministro no lo aclaró, la idea va en línea con la propuesta que presentó el año pasado el gobierno neuquino para hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales que cruzan la provincia.

Tanto Figueroa como su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, fueron críticos en más de una ocasión sobre el estado de los caminos de control federal en la región. Incluso, llegaron a pedir en forma conjunta una transferencia de jurisdicción, opción que no tuvo el visto bueno de la gestión de Javier Milei.

Neuquén y su relación con la política económica del gobierno de Javier Milei

Consultado por este medio, Koenig también se refirió al contexto económico del país y la tensión que se evidenció en los últimos días sobre el mercado cambiario, con el dólar oficial rozando el techo de la banda establecida por el ministro Luis Caputo.

Al respecto, consideró que «la incertidumbre no es buena» y llamó a «esperar a ver qué pasa con los mercados», ya que estos momentos no son los ideales para «dar una definición o un análisis».

A su vez, dijo que, desde el punto de vista de Neuquén, la suba del tipo de cambio impacta de manera diferencial, debido a que «gran parte de nuestros ingresos están dolarizados».

«Siempre estamos en contacto con el Gobierno nacional, tenemos diálogo, lo que no quiere decir que siempre estemos de acuerdo«, finalizó el titular de cartera económica provincial.