Tras el cierre de listas, Rolando Figueroa reacomoda el gabinete para entrar en modo campaña

El gobernador Rolando Figueroa reacomodará temporalmente su gabinete una vez que se oficialicen las listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre y ya anticipó los nombres que quedarán a cargo de dos áreas clave: la de Gabinete y la de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

El mandatario apostará a sus personas de mayor confianza para disputar las ansiadas bancas en el Senado de la Nación: Juan Luis “Pepé” Ousset y Julieta Corroza. La ministra irá como cabeza de lista y el actual jefe de Gabinete en segundo lugar para representar a la flamante alianza de La Neuquinidad en las legislativas nacionales.

Ayer a la medianoche cerró el plazo para la presentación de las nóminas y, en los próximos cinco días, la justicia electoral deberá controlar los trámites para definir la oficialización de todos los candidatos. Recién a partir de esa instancia, se indicó desde el gobierno, se formalizarán las licencias de los funcionarios y se procederá a los reemplazos.

El viernes, durante el acto de presentación del plan provincial de viviendas, se adelantó que el actual ministro de Economía, Guillermo Koenig, será quien asumirá la responsabilidad del ministerio de Jefatura de Gabinete. En principio, sería mientras dure la campaña hasta las elecciones del 26 de octubre.

Koenig ya tiene a cargo desde principios de año el ministerio de Infraestructura, que quedó vacante cuando Rubén Etcheverry asumió en Planificación, y también quedó como director titular de YPF en representación de Neuquén. Ese cargo lo tenía el exgobernador Omar Gutiérrez, a quien Figueroa le solicitó la renuncia el mes pasado.

Guillermo Koenig, ministro de Economía de Neuquén. Foto: Oscar Livera.

“Me enorgullece mucho tenerte como funcionario, Guillermo. La verdad que te agradezco mucho todo lo que ponés”, le dijo el gobernador el viernes a Koenig, quien también anunció que renunciará a sus honorarios en el directorio de la petrolera de mayoría estatal para donarlo al programa de becas Gregorio Álvarez.

El ministerio de Desarrollo Humano, en cambio, quedará en manos de Lucas Castelli de Trabajo y Desarrollo Laboral mientras dure la campaña de Julieta Corroza.

Figueroa ya anticipó, al momento de presentar su lista, que después de las elecciones se vendrá un “rearmado” del gabinete más profundo. Dijo que hará “una evaluación de las segundas líneas” y que analizará también “quiénes han dan todo por esto”.

Apelaron la orden de la jueza que bajó el video de La Neuquinidad

La apoderada de la alianza La Neuquinidad, Camila Figueroa Vinassa, apeló la decisión de la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, que ordenó bajar de las redes sociales de Rolando Figueroa el video de La Neuquinidad publicado el 7 de agosto.

Si bien cumplieron el requerimiento y ya no puede verse el spot en línea, la abogada cuestionó la orden de la magistrada al considerar que el mismo no encuadraba como “campaña electoral” anticipada ni tampoco como “publicidad de actos de gobierno” durante el periodo de campaña electoral.

Además, planteó que la decisión de Pandolfi implica una “restricción desproporcionada de la libertad de expresión política, con especial afectación del señor Rolando Figueroa como actor político habilitado a expresar posiciones e identidad programática”.

Figueroa Vinassa solicitó en subsidio de la apelación la adecuación de la orden a una medida “menos lesiva”, con reserva de caso federal.

La jueza había cuestionado el logo puesto al final del video en el que se apelaba a “La Neuquinidad”, nombre de la agrupación formada para participar de esta elección, y también que alentara a la población a llevar a “La Neuquinidad” al Congreso.