Rolando Figueroa quiere transformar a la minera estatal Cormine en una sociedad anónima

El gobierno de Rolando Figueroa anticipó que transformará en sociedad anónima a la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), la empresa que funciona como Sociedad del Estado Provincial (SEP) desde 1975. Esta decisión forma parte de una serie de medidas para darle más protagonismo a la actividad en la provincia y que incluyen la presentación de un nuevo Código de Procedimiento Minero en la Legislatura.

En un comunicado difundido ayer, Cormine hizo un balance de lo actuado el año pasado y planteó que «la empresa avanzó en el ordenamiento de su situación administrativa y financiera, fortaleciendo la previsibilidad de la gestión y las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos».

«En paralelo, se avanzó en la actualización del mapa minero provincial, una herramienta clave para la planificación estratégica, la evaluación del potencial geológico y la identificación de oportunidades de inversión», sostuvo.

Avances en la licitación de la mina de Andacollo

La gestión de Cormine, a cargo del abogado Mariano Brillo, destacó también los «avances» en el Proyecto Andacollo, con la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para su futura licitación pública nacional e internacional, ahora que la justicia comercial de Buenos Aires decretó la quiebra de su anterior concesionaria, Trident Southern Explorations de Argentina SRL.

El objetivo de la empresa estatal es tener la convocatoria lista en el primer trimestre de 2026 y conseguir un inversor que vuelva a poner en marcha el yacimiento de oro del Norte Neuquino.

Por otro lado, el gobierno anticipó que la empresa definió «una hoja de ruta clara para el corto y mediano plazo» que incluye la transformación societaria de SEP a Sociedad Anónima, la presentación de un nuevo Código de Procedimiento Minero, la elaboración de un Régimen de Regalías Mineras y «el impulso a esquemas de participación público-privada, con foco en eficiencia, sostenibilidad y generación de valor».

Cormine, con participación a lo GyP

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la intención del gobierno es presentar el proyecto del nuevo código el 1 de marzo, como parte del paquete que llevará Figueroa a la apertura de sesiones de la Legislatura.

La nueva ley buscará atar la autorización de minas y canteras a la efectiva realización de inversiones con el objetivo de evitar que los beneficiarios hagan un «negocio inmobiliario» con las tierras como, analizan, sucede hoy.

El actual Código de Procedimiento Minero (ley 902) de Neuquén es de 1975. Del mismo año data la creación de Cormine, por el entonces gobernador Felipe Sapag, como Sociedad del Estado Provincial (SEP).

Con este cambio, la Provincia quiere hacer que la empresa asuma un rol más activo en los proyectos a la manera de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que hoy se queda con un 10% de la participación en las nuevas concesiones.

En el plano productivo, Cormine anunció que proyecta la «activación de concesiones mineras estratégicas» y el desarrollo de estudios orientados a recursos como geotermia, litio, uranio y tierras raras en búsqueda de diversificar y modernizar la matriz minera provincial. «Se trabaja con el objetivo de incrementar la cartera de propiedades mineras hacia 2026, consolidando la capacidad institucional y el valor estratégico de la empresa», se indicó.