ISSN: sube el coseguro y actualizan los honorarios médicos de la obra social de Neuquén

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó una nueva suba del 5% en el valor de los coseguros por consultas y prácticas médicas. La medida rige desde el 1 de noviembre de 2025. El incremento llega tras el aumento trimestral a los estatales.

La actualización eleva el valor de la consulta en $187, pasando de los $3.744 que costaba previamente a un nuevo valor de $3.931. Esta medida fue aprobada por el Consejo de Administración de la obra social y se enmarca en la política de ajustes trimestrales que aplica el organismo provincial.

Según detallaron desde el ISSN, estas revisiones trimestrales se realizan sobre la base de estudios de costos y variables desarrollados por los departamentos de incumbencia, buscando mantener un equilibrio entre las prestaciones y el financiamiento de la obra social.

ISSN recordó que está prohibido el cobro de extras en consultorio

Los incrementos establecidos abarcan una amplia gama de prestaciones que incluye el nomenclador del ISSN, como terapia ocupacional, prácticas nutricionales, diálisis, kinesiología, odontología, prácticas obstétricas, imágenes, fonoaudiología y discapacidad, entre otras.

En cuanto al modo de pago, el ISSN enfatizó que el coseguro lo abona el afiliado directamente a través de la Oficina Virtual (en www.issn.gov.ar) y no debe entregarse ningún monto en el consultorio médico.

En los casos que corresponde, el afiliado abona el 20% del valor total de la práctica y el ISSN cubre el 80% restante. La obra social recordó a los profesionales que está prohibido cobrar montos extras o adicionales, respetando los convenios firmados oportunamente como prestadores.

Nuevo aumento para los estatales de Neuquén

Los más de 60.000 trabajadores de los tres poderes de la provincia (Ejecutivo, Judicial y Legislatura) cobraron sus haberes de octubre con un incremento del 6,96%.

Esta cifra surge de la aplicación de la fórmula de actualización automática atada a la inflación, un acuerdo paritario firmado entre el gobierno provincial y los gremios con vigencia durante todo el 2025. El porcentaje se confirmó tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, tanto a nivel nacional (Indec) como por la dirección provincial de Estadística y Censos.

Este 6,96% completa la suba del tercer trimestre. En el detalle, la variación de precios en Neuquén fue del 2,1% en julio y del 2,8% en agosto y septiembre, mientras que el IPC nacional en ese periodo osciló entre el 1,9% y el 2,1%.

El cálculo del aumento se realiza mediante un ponderado entre ambas mediciones. En lo que va del año los estatales ya habían recibido un 9,73% por el primer trimestre y un 6,56% por el segundo.