Chubut: El intendente de Rawson realizó una dura denuncia contra Torres y tiembla la alianza del gobierno 

El intendente de Rawson, Damián Biss, dinamitó este lunes la alianza con el gobierno provincial tras lanzar duras críticas contra el gobierno que encabeza Ignacio Torres al que denunció de “asfixiarlo financieramente” y de “entorpecer su gestión con fines políticos”.

Este martes, consultado al respecto por diario RÍO NEGRO durante el acto por los 50 años del golpe de Estado de 1976, el jefe comunal de la capital de la provincia no quiso profundizar sobre sus declaraciones: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, expresó.

La ruptura de la alianza entre Torres y Biss

El divorcio entre dos de los principales actores de la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023 y terminó con 20 años de peronismo en Chubut fue anticipada por este medio cuando reprodujo las palabras de Biss al finalizar un encuentro de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Trelew. A propósito de la estampida del bloque oficialista de la Legislatura en la que se encuentra la exfuncionaria del municipio, la actual diputada Mariela Tamame, Biss había dicho: “El problema de la fractura del bloque no es un problema interno partidario sino un problema con el gobierno”.

Torres contestó rápidamente a las acusaciones. Dijo que “yo no tengo tiempo ni ganas de estar en dimes y diretes y en Rawson hay últimamente mucho de eso y yo me tengo que concentrar en la gestión; estoy para hablar de gestión y no de rosca” y agregó que “Rawson es de las ciudades que más inversión per cápita se está haciendo desde la Provincia y Biss puede venir a verme a la casa de gobierno cuando quiera. Está a una cuadra”.

Ambos dirigentes fueron clave en la conformación de la entonces alianza Juntos por el Cambio que reunió a dirigentes del PRO, al que pertenece Torres y de la UCR que tuvo a Biss como presidente. Fue en 2023 en las elecciones generales cuando Torres le arrebató, integrando la fórmula con el radical Gustavo Menna, el poder provincial al peronismo después de dos décadas.

Este lunes, Biss se despachó con todo lo que tenía guardado durante todo este tiempo en que su relación con Torres se fue esmerilando. “Quieren entorpecer mi gestión con fines políticos”, aseguró y dijo que “hay operaciones que llegan desde el gobierno provincial para entorpecer la gestión”. En este aspecto en las últimas horas, anunció que la Municipalidad de Rawson dejará de operar con el Banco del Chubut (manejado por el gobierno provincial) y lo hará con un banco privado. “Tenemos restricciones para acceder a herramientas del Banco del Chubut, lo que impacta directamente en el funcionamiento municipal”, denunció el jefe comunal.

De esta manera y con la interna desatada entre el gobernador de la provincia y el intendente de la capital chubutense, el futuro de la alianza con vistas a las elecciones generales de 2027 aparece como poco probable. La Unión Cívica Radical irá a elecciones internas para la nueva conducción el próximo 10 de mayo. Torres apoya a su delfín, el intendente de Trelew Gerardo Merino. Todavía no se sabe qué hará Biss, aunque sus relaciones extrapartidarias de los últimos tiempos hacen pensar que tomará otros rumbos.

Finalmente, y de manera inmediata, las declaraciones de Biss recibieron el apoyo del actual diputado nacional kirchnerista y rival de Torres en 2023 Juan Pablo Luque. Y también del exministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, un número puesto para ser candidato a intendente de Trelew en 2027 casi con seguridad por La Libertad Avanza.