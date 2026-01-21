Rutas con asfalto: el gobierno de Rolando Figueroa anunció que terminará 11 tramos entre 2026 y 2027

Las fechas de inauguraciones van desde junio de este año a diciembre de 2027. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén informó este miércoles que espera culminar entre este año y el próximo un total de 11 obras viales sobre rutas de diferentes zonas de la provincia.

En un comunicado, el Ejecutivo indicó que los trabajos buscan «achicar el déficit en obra pública» que existía en Neuquén, estimado en alrededor de 4.000 millones de dólares por la gestión de Rolando Figueroa.

Las tareas se desarrollarán en las rutas 62, 60, 65, 46, 43, 11, 63, 7, 17 y en los tramos 1, 2 y 3 de la Ruta 23, con fechas estimadas de finalización que van desde junio de 2026 hasta diciembre de 2027.

Asfalto en 11 rutas de Neuquén: la grilla de inauguraciones en 2026

De acuerdo a la información oficial, la primera obra que se prevé terminar es la que se ejecuta en las rutas 7 y 17, que registra un avance del 82,94% y tiene como fecha de finalización junio próximo. El proyecto, que incluye al bypass de Añelo, tiene en total 23 kilómetros de extensión, claves para desviar el tránsito pesado de la localidad.

En agosto, el Gobierno dijo que espera culminar la pavimentación de la Ruta Provincial 62 desde el acceso a Laguna Rosales hasta el puente Quilquihue, camino al lago Lolog. Son 6 kilómetros que en la actualidad tienen un avance de 15,34%.

Dos meses después, en octubre, quedaría lista la Ruta Provincial 65, cuyo asfalto cuenta con un avance del 47,65%. Se trata de 34 kilómetros que permitirán conectar con pavimento la Ruta Nacional 40 en la zona de Siete Lagos con Villa Traful.

En diciembre de este año también se prevé inaugurar el segundo tramo de la Ruta Provincial 23, hoy con un grado de ejecución del 51,30%. El tramo a habilitar tiene 22 kilómetros y va desde Puesto Jara hasta paraje Litrán, en la región del Pehuén.

El calendario 2027 de rutas en Neuquén

Durante 2027 se espera finalizar la pavimentación de 12 kilómetros de la Ruta Provincial 60, desde el portal de acceso al parque nacional Lanín hasta el paso internacional Mamuil Malal. Los trabajos registran un 24,44% de avance.

El tramo 1 de la Ruta 23, en tanto, cuenta con un nivel de ejecución de 42,74% y se inauguraría en abril del año próximo. Son 38 kilómetros a asfaltar desde Pino Hachado hasta Paraje Litrán.

Ya en agosto se proyecta culminar los 18 kilómetros de pavimento de la Ruta 53 entre Las Ovejas y el puente sobre el río Varvarco. La obra registra una avance del 7,72%.

La lista de inauguraciones tendrá uno de sus momentos más álgidos en septiembre el año que viene. El Gobierno espera finalizar entonces 19 kilómetros de asfalto de la Ruta Provincial 63 desde la Ruta Nacional 40 hasta Villa Meliquina, la pavimentación de 22 kilómetros de la Ruta Provincial 46 desde el arroyo Coloco hasta el empalme con la Ruta Provincial 23 y el asfalto de 13 kilómetros de la Ruta Provincial 11 camino a Moquehue.

Por último, en diciembre de 2027, se prevé terminar con la obra del tramo tres de la Ruta 23, hoy con un grado de avance de 25,26%. La obra comprende 37 kilómetros, desde Puente Rahue hasta Pilolil.