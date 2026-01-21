Ranking nacional: Neuquén y Río Negro, entre las provincias más caras para hacer la compra mensual del supermercado
El ranking fue realizado por una consultora que se encargó de medir el costo de una compra mensual de alimentos, bebidas y artículos de limpieza para un hogar promedio.
Los precios en los supermercados son diferentes en las distintas provincias del país, el algunos sectores los valores son muchos más elevados como en la Patagonia. Al cierre de 2025, el mapa arrojó fuertes diferencias en el costo de una compra mensual, aún cuando la inflación reveló una desaceleración.
La consultora Analytica realizó un relevamiento al que denominó «Changuito Federal», el mismo mide el costo de una compra mensual de alimentos, bebidas y artículos de limpieza para un hogar promedio.
En el estudio se incluyó a todo el país, pero el resultado posicionó a Neuquén y Río Negro entre las cinco provincias patagónicas más caras. Las regiones del noreste (NEA) y el noroeste argentino (NOA), en tanto, concentraron los valores más bajos.
En el detalle del informe precisaron que las subas mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9%, según la provincia con un punto medio cercano al 2,6. El incremento se produjo en línea con el nivel inflacionario de diciembre que cerró el año con una suba del 2,8%.
Ranking de las provincias más caras
La consultora indicó que todas las provincias de la Patagonia fueron las que encabezaron el ranking por ser las más caras. El dato fue impulsado por que estas poseen mayores costos logísticos, menos escala y precios más elevados en productos básicos como carnes, lácteos y artículos de higiene.
El ranking quedó de la siguiente manera:
- Santa Cruz con $890.350
- Chubut con $876.576
- Río Negro con $863.809
- Tierra del Fuego con $860.986
- Neuquén con $840.602
- Salta con $833.214
- San Juan con $831.515
- Jujuy con $823.593
- Santiago del Estero con $818.976
- San Luis con $817.856
- Catamarca con $817.497
- Tucumán con $817.101
- Córdoba con $816.059
- La Pampa con $815.285
- Misiones con $815.101
- Corrientes con $813.676
- La Rioja con $807.770
- Mendoza con $807.177
- Entre Ríos con $804.730
- Buenos Aires con $803.800
- Chaco con $802.868
- Santa Fe con $802.602
- CABA con $796.000
- Conurbano PBA con $795.370
- Formosa con $783.302
Con información de Infobae
