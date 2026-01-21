Ranking nacional: Neuquén y Río Negro, entre las provincias más caras para hacer la compra mensual del supermercado

Neuquén y Río Negro, entre las provincias más caras para hacer la compra mensual del supermercado. Foto: Mati Subat

Los precios en los supermercados son diferentes en las distintas provincias del país, el algunos sectores los valores son muchos más elevados como en la Patagonia. Al cierre de 2025, el mapa arrojó fuertes diferencias en el costo de una compra mensual, aún cuando la inflación reveló una desaceleración.

La consultora Analytica realizó un relevamiento al que denominó «Changuito Federal», el mismo mide el costo de una compra mensual de alimentos, bebidas y artículos de limpieza para un hogar promedio.

En el estudio se incluyó a todo el país, pero el resultado posicionó a Neuquén y Río Negro entre las cinco provincias patagónicas más caras. Las regiones del noreste (NEA) y el noroeste argentino (NOA), en tanto, concentraron los valores más bajos.

En el detalle del informe precisaron que las subas mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9%, según la provincia con un punto medio cercano al 2,6. El incremento se produjo en línea con el nivel inflacionario de diciembre que cerró el año con una suba del 2,8%.

Ranking de las provincias más caras

La consultora indicó que todas las provincias de la Patagonia fueron las que encabezaron el ranking por ser las más caras. El dato fue impulsado por que estas poseen mayores costos logísticos, menos escala y precios más elevados en productos básicos como carnes, lácteos y artículos de higiene.

El ranking quedó de la siguiente manera:

Santa Cruz con $890.350 Chubut con $876.576 Río Negro con $863.809 Tierra del Fuego con $860.986 Neuquén con $840.602 Salta con $833.214 San Juan con $831.515 Jujuy con $823.593 Santiago del Estero con $818.976 San Luis con $817.856 Catamarca con $817.497 Tucumán con $817.101 Córdoba con $816.059 La Pampa con $815.285 Misiones con $815.101 Corrientes con $813.676 La Rioja con $807.770 Mendoza con $807.177 Entre Ríos con $804.730 Buenos Aires con $803.800 Chaco con $802.868 Santa Fe con $802.602 CABA con $796.000 Conurbano PBA con $795.370 Formosa con $783.302

Con información de Infobae