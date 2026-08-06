El BID aprobó un crédito de 80 millones de dólares para infraestructura productiva en Río Negro

El desarrollo productivo de Río Negro recibió uno de los impulsos financieros más importantes de los últimos años. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en Washington un crédito por 80 millones de dólares que permitirá ejecutar un amplio programa de obras de infraestructura destinado a fortalecer la competitividad de las economías regionales.

La aprobación se concretó con la participación del gobernador Alberto Weretilneck y del ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quienes expusieron ante las autoridades del organismo internacional los alcances del proyecto y acompañaron la instancia decisiva de evaluación que culminó con el visto bueno del financiamiento.

Para el sector agropecuario rionegrino, la noticia representa mucho más que un nuevo crédito internacional. Significa la posibilidad de avanzar sobre obras largamente esperadas que permitirán ampliar la superficie bajo riego, mejorar la disponibilidad de energía eléctrica en áreas rurales y dotar al sistema productivo de mayores herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático.

“Río Negro tiene un enorme potencial para seguir fortaleciendo su producción agropecuaria. Con esta operación, el BID acompaña inversiones estratégicas que mejorarán el acceso al agua y a la energía, fortalecerán la gestión de riesgos y crearán mejores condiciones para el desarrollo de los productores. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con un crecimiento más productivo y resiliente para las economías regionales de Argentina”, afirmó Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.



«Estos 80 millones de dólares no llegan por casualidad, llegan porque Río Negro tiene un proyecto de desarrollo serio, con obras concretas y una visión de futuro que genera confianza. Proyectos de esta envergadura serían imposibles de concretar sin este financiamiento internacional. Todo nuestro agradecimiento al BID por confiar en el camino que estamos recorriendo y en la visión de futuro que tenemos para Río Negro”, sostuvo Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro.

El agua como motor del crecimiento



Una parte importante de los recursos estará destinada a ampliar y modernizar la infraestructura de riego, considerada una condición indispensable para sostener el crecimiento de la producción.

Agricultura en Valle Medio. El crédito del BID permitirá potenciar nuevas áreas productivas en la Provincia.



Las inversiones alcanzarán sectores estratégicos como la Margen Norte del Valle Medio, Negro Muerto y Colonia Josefa, donde productores de distintas actividades vienen reclamando desde hace años mejoras en la disponibilidad y distribución del agua.

La ampliación de estas áreas permitirá incrementar la superficie productiva, mejorar los rendimientos y generar condiciones para nuevas inversiones privadas, consolidando el desarrollo de regiones con alto potencial agrícola y ganadero.

Más energía para producir



El programa también contempla obras de electrificación rural que permitirán mejorar la infraestructura energética en establecimientos agropecuarios y poblaciones alejadas de los principales centros urbanos.

La disponibilidad de energía resulta fundamental para incorporar tecnología, optimizar sistemas de riego, mecanizar procesos productivos y agregar valor en origen, aspectos que hoy forman parte de la agenda de competitividad de las economías regionales.

Infraestructura para enfrentar el cambio climático



El crédito aprobado por el BID incorpora además inversiones destinadas a fortalecer la prevención y el combate de incendios rurales y forestales, junto con herramientas para mejorar la gestión del riesgo agropecuario.

En un escenario donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, estas acciones buscan proteger la producción, reducir pérdidas y brindar mayor previsibilidad a quienes desarrollan su actividad en el territorio provincial.

Una apuesta al desarrollo regional



La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, encabezado por Carlos Banacloy, junto con la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

Desde el Gobierno provincial sostienen que las inversiones alcanzarán a miles de productores distribuidos en las distintas regiones de Río Negro y generarán un impacto directo sobre la competitividad del sector, el arraigo rural y la generación de empleo.

Con la aprobación del Directorio del BID comienza ahora la etapa administrativa para la firma de los contratos y el inicio de los desembolsos. A partir de allí se pondrá en marcha un plan de infraestructura que busca resolver demandas históricas del sector agropecuario y sentar las bases para una producción más eficiente, sustentable y preparada para los desafíos de los próximos años.

Esta operación es la primera bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) “Programa de Inversiones Estratégicas Provinciales para el Desarrollo Productivo Rural”, que prevé hasta US$600 millones para financiar futuras inversiones en las provincias argentinas. A través de esta línea, el BID apoyará proyectos orientados a fortalecer la infraestructura rural, impulsar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, aumentar la productividad agropecuaria y desarrollar sistemas productivos más resilientes y competitivos.



El programa se prevé que beneficie directamente a casi 7.000 productores agropecuarios de la provincia de Río Negro. Además, 566 hogares de Guardia Mitre accederán a un servicio eléctrico de mayor calidad. De manera indirecta, más de 275.000 habitantes de las zonas de intervención se verán beneficiados por mejoras en la infraestructura hídrica, energética y productiva de la provincia.



El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR. El financiamiento se complementará con una contrapartida local de US$5 millones, para un total de US$85 millones.

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