Salud tiene en marcha el proyecto para ampliar el servicio de Hemoterapia en el hospital de Cutral Co y Huincul

La obra de ampliación para el servicio de Hematerapia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul está prevista para que sea ejecutada con fondos provinciales. El ministro de Salud, Martín Regueiro confirmó que se encuentra diseñada en el plan de obras a licitar para el año próximo. Este proyecto ya está definido e incluirá la modificación del laboratorio; junto a otras propuestas más.

Este miércoles, el ministro de Salud, Martín Regueiro estuvo en el establecimiento sanitario para entregar equipamiento. La oportunidad permitió avanzar en el detalle de los proyectos de obra -en sus distintos estadios- que Provincia tiene previsto y que incluye la ampliación del servicio de Hemoterapia.

El personal de este servicio hizo pública la demanda de una solución pronta a las condiciones de atención, teniendo en cuenta que se deben repartir en diferentes espacios, entre ellos un tráiler. La demanda del personal detalló las condiciones para la atención de las y los usuarios.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria explicó que es un proyecto que ya está elaborado, pero forma parte del esquema de trabajos para el año próximo. «Es una obra grande que se planteará para las licitaciones del año que viene», explicó ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, Regueiro.

Otro de los servicios que hizo conocer su preocupación por las condiciones en las que se encuentra, es el de terapia intensiva. Funciona desde el año 2017 y para una emergencia en una etapa inicial estaba bien. «Sin embargo, pasaron los años y hay que hacer un reacomodamiento. Estamos pensando en una solución a corto plazo, para mejorar algunas de las condiciones que tienen que ver con el sector pero planteeando que haremos una estructura nueva, pero no este año», subrayó el funcionario.

Para este servicio, se debe todavía avanzar en la elaboración del proyecto ejecutivo. En toda la provincia, el minsitro Regueiro dijo que ya están terminados 5 mil metros cuadrados, en un contexto, «donde el Estado nacional se corrió». Graficó que son en la actualidad 21 mil metros cuadrados que están en obra en diferentes puntos de la provincia.

Tanto con fondos propios como delegados a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul figura el centro oncológico, el Banco de Leche Humana, el dispositivo habitacional para salud mental, entre otros.

Una incubadora para el traslado del recién nacidos e instrumental para Oftalmología se entregó hoy. (Foto: Gentileza)

Nuevo instrumental y equipamiento

Hoy, se entregaron distintos elementos: instrumental de videolaparoscopía para cirugías mínimamente invasivas y una incubadora para el traslado de pacientes neonatales prematuros y de alto riesgo.

“Entregamos instrumental quirúrgico que son todas las pinzas y herramientas que utilizan los cirujanos y cirujanas en cirugías laparoscópicas. Un equipamiento que es sumamente caro, que es difícil de conseguir, de primera marca, una inversión de 50 millones de pesos para mejorar la respuesta y evitar derivaciones”, detalló Regueiro.

Por su parte, el municipio huinculense, a través del intendente Claudio Larraza aportó instrumental quirúrgico para el servicio de Oftalmología. En la entrega, además del director del hospital, Gastón Zúñiga y la vice, Vanesa Riveros, estuvieron los funcionarios de las dos ciudade.s