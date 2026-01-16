San Martín de los Andes: el 2025 cerró con más licencias comerciales

Las arcas municipales de San Martín de los Andes tuvieron un fuerte impacto con los ingresos que llegaron, entre otros tributos, por las licencias comerciales en 2025. Entre los pedidos nuevos y las renovaciones se contabilizaron 1849 licencias que están activas y que representa un 10% más en comparación con el año anterior.

Cuando en agosto de 2025, se aprobó la ordenanza N° 15.258 que autorizó un paquete de medidas orientado, entre otros, al sector comercial, se lo pensó como un alivio tributario. Los descuentos por pago voluntarios anuales y la quita del 50% a las nuevas licencias comerciales se vieron reflejados en las cuentas municipales.

Desde la secretaría de Economía y Hacienda del municipio sanmartinense se confrimó que tanto el número de licencias comerciales nuevas o las renovadas, advirtieron un aumento del 10% si se las compara con el año 2024. Son 1.849 las licencias activas que tiene la comuna, según el relevamiento que hizo el área de Economía y Hacienda.

Las autoridades locales atribuyen este comportamiento a la norma vigente desde septiembre del año 2025 y que fijó una serie de beneficios para aquellos contribuyentes que se pusieran al día con los tributos.

Esta medida hizo que ingresaran a las arcas municipales unos $ 100 millones – cifra que proyectada llegará a los $1.200 millones anuales- provenientes de las y los titulares de las licencias comerciales de 2024.

Por otra parte, el municipio consideró que era necesario mantener el descuento del 35% a quienes abonaran todo el año de manera voluntaria. Se confirmó que este mismo porcentaje de quita se mantendrá durante este 2026. Mientras que la persona que quiera abrir un comercio, la licencia tiene un descuento del 50% por el término de un año. Para las renovaciones o cambios de rubro, ese porcentaje quedaen el 25%.

Los beneficios para incentivar el pago de tributos municipales

Cuando el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que había remitido el Ejecutivo y que buscaba, por un lado, aliviar un tanto la carga tributaria, y por el otro, incentivar al cumplimiento de las y los contribuyentes, se buscaba mejorar la recaudación.

Para el sector comercial, la misma norma -15.258- propuso la suspensión de la recategorización de licencias hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Por otra parte, se implementó un plan de recupero de deudas tributarias que dispuso quitar los intereses del 50% y el 70%, y las opciones de pago en plan de una o tres cuotas. Mientras que para los constribuyentes que estuvieran al día y cumplieran con el pago antes del 10 de cada mes, se les aplica un 25% de descuento.

El Ejecutivo fundamentó la norma como una manera de estimular y aliviar la carga tributaria tanto a pequeños como a medianos contribuyentes. Estuvieron excluidos los grandes deudores. Esta herramienta buscó, en el contexto general, apuntar al mantenimiento del empleo formal.