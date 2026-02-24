Se demora la histórica obra de la pasarela en Cuyín Manzano por una traba burocrática de Nación

Por la falta de la obra, los pobladores deben cruzar el río en condiciones favorables y quedan aislados en épocas de lluvia o deshielo. Foto: archivo Alfredo Leiva.

La construcción de la esperada pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano, una obra vital que la comunidad reclama desde hace más de tres décadas, volvió a quedar en el centro de la escena por demoras administrativas. El Gobierno de Neuquén informó que la intervención se encuentra totalmente lista desde el punto de vista técnico y presupuestario, pero una traba burocrática a nivel federal impide que las máquinas comiencen a operar en el terreno.

El conflicto central radica en la jurisdicción del territorio. Al desarrollarse dentro de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi, el inicio de los trabajos requiere de una autorización formal del Estado Nacional.

El Ejecutivo provincial aseguró que ya completó el proyecto ejecutivo, garantizó el financiamiento con recursos propios e incluso consiguió la habilitación ambiental de la Administración de Parques Nacionales, pero sigue sin recibir la firma definitiva de Nación para dar la orden de ejecución.

La falta de este trámite prolonga una demanda histórica para los pobladores del paraje neuquino. La pasarela original fue destruida por una violenta crecida del río en el año 1992 y, desde entonces, más de 20 familias que habitan en la margen derecha quedaron a merced del clima.

Actualmente, deben cruzar el cauce solo en condiciones favorables, quedando completamente aislados durante los períodos de lluvias intensas o en la época de deshielo, lo que les impide acceder a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento de alimentos.

Cómo será la nueva estructura y cuáles son los plazos de ejecución

La provincia diseñó una futura pasarela que tendrá una longitud total de 105 metros y estará compuesta por una robusta estructura metálica reticulada de acero de alta resistencia. Toda la ingeniería fue calculada para soportar cargas peatonales permanentes, la habitual acumulación de nieve invernal y las fuertes ráfagas de viento que caracterizan a la región cordillerana.

Render de la futura pasarela de Cuyín Manzano. Foto: Gobierno de Neuquén.

El montaje se realizará sobre fundaciones profundas de hormigón armado ejecutadas en ambas márgenes del río.

Además, los estribos fueron diseñados en función del complejo régimen hidráulico del Cuyín Manzano, contemplando escenarios de crecidas extraordinarias y las variaciones estacionales de su caudal. La calzada, por su parte, se construirá con losetas pretensadas antideslizantes que garantizan un tránsito peatonal continuo y un mantenimiento sencillo.

El proyecto también incluye barandas metálicas de seguridad con refuerzo estructural, un tratamiento anticorrosivo integral para prolongar la vida útil de los materiales y accesos estabilizados.

La inversión total supera los $1.400 millones, aportados íntegramente por las arcas provinciales, y el plazo estimado de ejecución es de nueve meses contados a partir del inicio efectivo de los trabajos.