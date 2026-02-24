El barrio Melipal de Neuquén tendrá su polideportivo: la obra comenzará en marzo

El municipio adjudicó a Desarrollos del Comahue la ejecución de una Sala de Actividades Físicas (SAF) que en unos 15 días comenzará con la obra, según se informó desde la secretaría de Infraestructura de la comuna. La adjudicación se concretó la última semana de enero y el anuncio del pronto inicio del polideportivo fue parte del plan de obras anunciado en el Deliberante por el intendente Mariano Gaido.

Para este 2026, el municipio previó dos centros deportivos: el de Melipal y otro que será ubicado en el barrio Gregorio Alvarez; según lo adelantó el jefe comunal en la apertura de sesiones del Concejo, cuando el Ejecutivo da a conocer al cuerpo las líneas de trabajo, de gasto y las definiciones políticas de la gestión.

El obrador del polideportivo para Melipal (SAF) estará ubicado en Kilca y Hualcupén (foto Cecilia Maletti)

En el caso de Melipal, la obra tenía un presupuesto de 3.700 millones de pesos para ser ejecutados en un año y dos meses, aproximadamente. Tras la licitación, en la que se presentaron dos empresas, resultó adjudicada la firma Desarrollos del Comahue, por un monto de adjudicación de 4.150 millones de pesos.

La comisión estableció que era «la mejor oferta admisible, técnicamente posible y la más conveniente a los intereses fiscales municipales», en tanto se agregó que la firma respondió con todos las condiciones establecidas en los pliegos de licitación.

Según especificó el secretario de Infraestructura de la comuna, el trabajo en terreno del SAF de Melipal comenzará en los próximos 15 días. La ubicación fijada para el nuevo polideportivo será en las inmediaciones de Hualcupén y Kilca, donde en estos días se estaba instalando el obrador de Desarrollos del Comahue.

El presupuesto para el SAF está contemplado en el plan de obras 2026 de Neuquén capital, previsto ejecutar con fondos propios a través de la contratación, licitación mediante.

Los otros SAF

Neuquén capital construyó otros SAF en estos años: el primero fue el que se instaló en el barrio San Lorenzo y luego se avanzó con uno en el barrio Confluencia y otro en el parque lineal del barrio Parque Jaime de Nevares, o PIN. Los polideportivos cuentan con camarines o vestuarios y varias canchas bajo techo para el uso del deporte comunitario, además de oficinas y calefacción.

El de San Lorenzo se levantó con fondos nacionales durante la gestión anterior y los otros dos se ejecutaron íntegramente con aportes municipales. El de Melipal, será el cuarto SAF a cargo de la ciudad, mientras que está proyectado un quinto edificio deportivo en Gregorio Alvarez, según los anuncios para 2026.