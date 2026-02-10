Rodrigo Buteler: «Achicamos la planta a niveles históricos para financiar $30.000 millones en obras propias»

Rodrigo Buteler estuvo en los estudios de Río Negro Radio este martes 10 de febrero de 2026.

En un escenario nacional de fuerte retracción en la obra pública, Cipolletti busca hacer la diferencia a través de una reingeniería financiera. El intendente Rodrigo Buteler visitó los estudios de Río Negro Radio y aseguró que, gracias a una administración austera y un recorte en la estructura política, el municipio volcará este año unos 30.000 millones de pesos en infraestructura con recursos propios.

«Arrancamos el tercer año con más tranquilidad y solidez del equipo«, definió el jefe comunal al inicio de la charla en el programa La Mano Invisible. Sin embargo, el eje central de su gestión está puesto en resolver la paradoja cipoleña: ser la una de las ciudades cabecera del crecimiento de Vaca Muerta, con alta demanda demográfica, pero sin recibir regalías petroleras directas.

La fórmula del superávit: «Motosierra» local

Para financiar el desarrollo sin auxilio nacional, Buteler aplicó un esquema de eficiencia fiscal estricto. «Logramos tener la menor cantidad de empleados de los últimos 20 años en la historia de la municipalidad», afirmó.

El intendente detalló que redujo la planta política de 80 funcionarios a «no llegar a 30». Además, impuso una regla de oro: que la masa salarial no supere el 50% de los ingresos, lo que generó un superávit inédito. «Hemos logrado un control de gasto muy finito, una administración muy austera para poder invertir con presupuesto

Plan de asfalto y obras estratégicas

Este ordenamiento económico se traduce en un plan de obras ambicioso. Buteler confirmó el objetivo de completar 500 cuadras de asfalto durante su gestión, financiadas íntegramente por el municipio. «Es la primera vez que se hacen 500 cuadras con presupuesto propio, sin pedirle plata a Provincia, sin pedirle a Nación y sin endeudarnos», destacó.

Actualmente, hay 270 cuadras en proceso y se licitarán otras 250 este año. Pero el intendente subrayó que la prioridad es «hacer las cosas bien»: antes de pavimentar, se están realizando obras subterráneas clave, como el recambio de cañerías de agua a PVC (como en la calle Venezuela) y el entubado de desagües en Vélez Sarsfield y Paso de los Libres.

Buteler destacó el nivel de inversión en obra pública del municipio con recursos propios.

«Son obras que van por abajo del suelo, son menos visibles y difícil sacarse una foto, pero son fundamentales si queremos ser una ciudad modelo en 20 años», argumentó Buteler.

Entre los proyectos de gran envergadura para el segundo semestre, anunció la licitación de la doble vía de la circunvalación, que incluirá cuatro rotondas, bicisendas e iluminación, vital para la conectividad con el Parque Industrial.

Vale remarcar que son obras cuyas inversiones fueron gestionadas por el gobierno de la Provincia. La doble vía en la calle Juan Domingo Perón de Cipolletti cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que la obra en calle Venezuela es gestionado a través de Aguas Rionegrinas.

Crecimiento hacia el norte y «sin torres»

La planificación urbana fue otro punto fuerte de la entrevista. Ante la presión inmobiliaria, el municipio definió proteger las zonas productivas y orientar el crecimiento habitacional hacia el norte. «En 10 o 15 años Cipolletti y Cinco Saltos se van a chocar», pronosticó.

Para preparar ese terreno, la municipalidad financiará un colector cloacal de 5.000 millones de pesos, mientras que la Provincia aportará un acueducto para habilitar 500 hectáreas urbanizables.

Buteler fue tajante respecto al perfil de ciudad que busca: «No queremos torres de 20 pisos». El nuevo código limita la altura a 8 o 9 pisos para evitar «túneles de viento», sombras permanentes y el colapso de los servicios. «Si no tenés un subte, no hay calle que aguante esa densidad», graficó.

El reclamo por la Ruta 151

Pese al buen diálogo con la Provincia, el intendente no ocultó su preocupación por el abandono del gobierno nacional en las rutas de la región, vitales para Vaca Muerta. Calificó el estado de la Ruta 151 como «indescriptible» y advirtió sobre el peligro latente.

«El gran problema que tenemos es la obra pública nacional… se lleva puesta vidas todo el tiempo», lamentó Buteler, respecto a la falta de mantenimiento.

Un nuevo mirador para la Confluencia

Finalmente, en el plano turístico, Buteler adelantó un proyecto para revalorizar la costa del río Negro y la Confluencia. «Estamos haciendo el proyecto para hacer un mirador bien de hierro, iluminado y espectacular en la margen sur», anticipó.

Y sumó: «Neuquén ve la confluencia desde adentro de una isla; en el caso de Cipolletti la ves de ambos lados, estamos bendecidos».

La Corrida N° 40 y un discurso «sin protocolo»

En la agenda inmediata, el intendente anticipó detalles de dos eventos clave para la política y la vida social de la ciudad. El próximo 7 de marzo a las 20 horas se largará la 40° edición de la Corrida de Cipolletti.

Fiel a su prédica de austeridad, Buteler destacó el modelo de financiamiento del evento: «El 100% de la fiesta lo bancan las empresas de Cipolletti, no gastamos un mango». Según explicó, es el único momento del año donde el sector privado acompaña masivamente sin importar el color político, por el «sentido de pertenencia» que genera la prueba.

Además de la competencia internacional, se pondrá el foco en la caminata familiar. Este viernes se presentarán las 20.000 remeras para los vecinos y, como novedad, 5.000 remeras para mascotas, junto a la nueva mascota oficial del evento: «Cipolito».

Por último, respecto a la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante, Buteler adelantó que romperá con la tradición del discurso político extenso. «No va a ser un discurso largo, leído y aburrido», prometió.

La alocución se centrará en cuatro ejes pragmáticos: la relación de desarrollo (no política) con Nación y Provincia; la integración con las ciudades vecinas (Neuquén, Cinco Saltos, Fernández Oro); y la gestión interna dividida en infraestructura y contención social. «Voy a contar hacia dónde vamos, quitándole el peso protocolar histórico», cerró.

Reviví la entrevista completa Rodrigo Buteler en Río Negro Radio