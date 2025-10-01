Se reactiva el reclamo territorial en Mallín Ahogado: hay 300 familias en tierras fiscales

La problemática de la propiedad de la tierra en Mallín Ahogado, el poblado que pertenece a El Bolsón y que fue afectado por los incendios forestales del verano, donde unas 300 familias ocupan o son poseedoras de predios fiscales, volvió a la agenda pública tras la intimación a pobladores por situaciones irregulares y un proyecto dormido en la Legislatura para declarar la “emergencia territorial” en la zona.

En los incendios de febrero muchos de los pobladores afectados en sus propiedades no contaban con título y en muchos casos se trataba de familias que décadas atrás fueron beneficiadas con el otorgamiento de tierras fiscales.

En su momento, el Gobierno instrumentó la entrega de certificaciones que se concretaron a 70 familias para que puedan tramitar la conexión de servicios, sin embargo esa documentación no implica la solución definitiva al título de propiedad.

Intimaciones por presuntas irregularidades con tierras fiscales

El legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) reclamó días atrás una reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck y pobladores de Mallín Ahogado que habitan esas tierras fiscales, y puntualizó en un caso particular, de la familia Sepúlveda, a la que le llegó una intimación para dejar el predio.

El director de Tierras, Diego Lawrie, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho puntual y dijo que fue una intimación instrumentada por el área gubernamental debido a que “se detectaron irregularidades de venta de tierras cuando no podían hacerlo”. Indicó que además hay antecedentes de episodios violentos contra los agentes del organismo y consta el “retiro y luego regreso” de la persona que habitaba las tierras.

El legislador García admitió a este diario que “pueden existir irregularidades con venta de tierras, pero el Estado está mirando eso y no mira que hay familias que llevan 70 años esperando que regularicen su situación”.

Indicó que existirían tres o cuatro casos de familias que recibieron intimaciones por presuntas irregularidades en el manejo de las tierras fiscales en el último tiempo y por eso pidió que se “agilicen los trámites porque Mallín se fue anexando a la ciudad y no se puede planificar, además de la incertidumbre para las familias que viven hace tanto tiempo en el lugar”.

Para García “hay una vulneración histórica del Estado con estas familias”.

«Sin título de propiedad no pueden vender» las tierras fiscales

El director de Tierras recordó que “sin el título de propiedad las familias no pueden vender, por eso si detectamos estas irregularidades tenemos que actuar”. Recordó que en gestiones anteriores -refiriéndose a los gobiernos radicales antes de 2011- la Provincia “permitía que la gente venda las tierras fiscales aunque por ley no se podía y por eso hay exfuncionarios procesados”.

Indicó que a fines de 2023 el gobierno impulsó una modificación en la Ley de Tierras para que se pueda avanzar en la regularización de las tierras fiscales. “Se está trabajando y se debe constatar con el área de fiscalización de la Dirección de Tierras que las familias cumplan con las exigencias para poseer esas tierras”.

Entre los puntos que se deben certificar, el funcionario indicó que el predio debe estar ocupado por la familia beneficiaria, realizar una actividad productiva (que con la reforma de la ley se amplió a emprendimientos turísticos o mineros, por ejemplo), tener mensura y no tener conflictos con terceros.

Lawrie no habló de plazos para llevar solución a la problemática territorial aunque remarcó que es un proceso que implica primero la entrega de un certificado de “adjudicación en venta” y de manera posterior el título, que debe ser pagado al contado o mediante una hipoteca con el Gobierno.

Un proyecto de «emergencia territorial» sin tratar en Legislatura

El legislador García pidió públicamente por el tratamiento de la “emergencia territorial” para que se avance de una manera rápida en las regularizaciones de Mallín Ahogado, un proyecto que presentó en febrero y nunca tuvo tratamiento en comisiones en la Legislatura. “La iniciativa es para acelerar el proceso, que los expedientes de las familias se agilicen y no se inicien nuevas entregas de tierras fiscales”, explicó.

Lawrie dijo conocer un borrador del proyecto pero no fue convocado por la Legislatura para su eventual análisis aunque sugirió que tiene puntos que “se superponen con la ley vigente”.

También García elevó recientemente un pedido de informes de los pobladores a los que la Provincia tras el incendio le otorgó certificaciones de ocupación en Mallín Ahogado, el criterio utilizado y también preguntó por la cantidad de predios fiscales sin regularizar ubicados en la localidad de El Bolsón, incluyendo Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero y Los Repollos.