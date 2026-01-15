Se reactivaron las obras del Hospital Norpatagónico en Neuquén

El proyecto se desarrollará en la meseta de la ciudad, en una parcela del Lote Z1. Foto: Cecilia Maletti.

El Hospital Norpatagónico de Neuquén retomó el avance de las obras la primera semanada de enero tras un año y medio de inactividad. El mega proyecto sanitario situado en el sector Z1 de la meseta capitalina buscará finalizar la primera etapa de construcción en el transcurso del 2026.

Tras la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre del 2023, el financiamiento nacional a las obras públicas se cortó afectando la construcción de la unidad sanitaria. El último avance del edificio fue en junio del 2024 con el llenado de cemento en una parte de la base del edificio.

El jefe de obra, José Luis Torre, recordó a Diario RIO NEGRO que Nación tenía un convenio con la provincia para financiar el 50% del proyecto. «A partir de junio del 2024, ya Nación dejó de dar el subsidio a la provincia», explicó.

Como publicó este medio días atrás, en 2025 Neuquén fue una de las ocho provincias del país que menos fondos recibió de la gestión de Milei para obra pública. Este hecho se vio reflejado en la paralización total de la construcción del hospital durante la segunda mitad del 2024 y todo el 2025.

«En un principio nosotros teníamos la tarea de hacer toda la estructura de hormigón. Se hacían 13.000 metros cuadrados más terminados, ese era nuestro contrato original», detalló Torre mientras recorría el predio. Y agregó que «ahora hay que ver si esa etapa se sigue a futuro o no y dependemos de decisiones políticas y económicas».

Las empresas a cargo de la primera etapa de construcción son Riva S.A. – Codam y el edificio proyectado tendrá 42.122,70 metros cuadrados. Luego de la paralización de las obras públicas, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa resolvió que el hospital se construyera por etapas y se utilizara a medida que se avanzaba para no atrasarse hasta la inauguración total.

El último avance de la construcción había sido en junio del 2024 cuando Nación dejó de financiar la obra. Foto: Cecilia Maletti.

Hospital Norpatagónico en el 2026

Por el momento, 17 trabajadores están iniciando las tareas de desencofrado de la estructura del edificio. «La obra tiene un avance de un 70% y hay que terminar el 30% restante de tareas de hormigón, es lo que se prevé para este 2026. Y el personal será alrededor de 100 personas», explicó el jefe de obra.

Además contó que si bien la ejecución del hospital ya comenzó a reactivarse, todavía falta la aprobación formal por parte del gobierno provincial. «El reinicio oficial todavía no está. Hay que acomodar documentación con obras públicas para que se pueda dar el reinicio oficial, pero aparentemente por lo que hemos conversado ya está pronto a darse», finalizó.

Diario RIO NEGRO consultó sobre este tema al ministerio de Infraestructura, pero al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.