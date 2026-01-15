Fiesta de la Confluencia 2026: reforzarán la seguridad con drones y cámaras con tecnología 4K

El operativo de seguridad de la Fiesta de la Confluencia 2026 incluirá drones, cámaras 4K y un camión táctico para monitoreo en tiempo real en la Isla 132 de Neuquén. Foto Archivo/Flor Salto.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, el evento más convocante de la Patagonia, contará con un nuevo esquema integral de seguridad basado en tecnología de última generación, prevención y monitoreo permanente en tiempo real. El operativo fue diseñado por el Ministerio de Seguridad de Neuquén y comenzará a regir desde el inicio del festival, el próximo 5 de febrero, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente dentro y fuera del predio.

Innovación tecnológica para eventos masivos

Entre las principales novedades se destaca la implementación de una «burbuja táctica», un sistema de comunicaciones exclusivo para seguridad que permitirá mantener conectividad estable aun con alta concentración de público. Esta red propia asegurará transmisión de datos, imágenes y coordinación operativa sin depender de redes comerciales.

El director provincial de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Daniel Domene, explicó que el diseño del operativo comenzó semanas atrás mediante reuniones con el municipio y las fuerzas de seguridad, priorizando la prevención y la capacidad de respuesta durante el festival.

Cámaras 4K y monitoreo permanente

En el predio de la Isla 132 se instalarán alrededor de 50 cámaras, que se ampliarán a 115 si se incluyen los alrededores comprendidos entre Pampa y Tronador, y desde Chocón hasta la isla. Se trata de cámaras fijas y domos con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna.

Las imágenes serán monitoreadas de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico ubicado en cercanías del Centro de Convenciones El Domuyo.

Drones, bodycams y comunicaciones encriptadas

Dentro de la burbuja táctica operarán drones con transmisión en vivo en calidad 4K y cámaras corporales que portarán efectivos policiales, lo que permitirá un control aéreo y terrestre en tiempo real del predio.

Domene detalló que la red funciona sobre una frecuencia exclusiva, obtenida mediante licitación ante Enacom, con un radio de cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, evitando la saturación de servicios 4G y 5G. Las comunicaciones digitales serán encriptadas, lo que impide interferencias y mejora la coordinación ante emergencias.

Un sistema móvil y replicable

El camión táctico puede trasladarse a zonas sin conectividad, como áreas cordilleranas, y generar señal propia mediante internet satelital. Esta tecnología móvil está inspirada en experiencias internacionales y busca consolidar un modelo de seguridad moderno para eventos de gran magnitud.