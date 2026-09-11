Se realizó en Catriel la segunda jornada de Networking para fortalecer el desarrollo del Parque Industrial

Este miércoles se realizó en Catriel la segunda jornada de Networking del Parque Industrial, un nuevo espacio de encuentro entre el Municipio y representantes del sector privado, con el objetivo de avanzar en una agenda común para el desarrollo productivo de la ciudad.

El evento fue presidido por la intendenta Daniela Salzotto, junto al Secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina. Además, contó con la participación de representantes de empresas y sectores productivos vinculados a tecnología, servicios generales, comercio, actividad petrolera, transporte, construcción, insumos y servicios industriales.

La jornada se realizó con la presencia de la intendenta y empresarios de la ciudad.

La mandataria local recalcó la importancia del diálogo con el sector privado: «El desarrollo de Catriel es posible cuando el sector público y el privado trabajan en equipo, con diálogo, articulación y objetivos comunes».

Además, afirmó que el objetivo del municipio es acompañar las gestiones necesarias para facilitar la radicación de nuevos proyectos en la ciudad y generar condiciones que permitan transformar las oportunidades en inversión, actividad económica y empleo local.

Los avances del Parque Industrial

Catriel avanza con el Parque Industrial (PIC), ubicado sobre la ruta 151, un lugar estratégico por su cercanía a Rincón de los Sauces y los principales desarrollos de Vaca Muerta Norte. Cuenta con 145 hectáreas, 111 parcelas disponibles, una red eléctrica intramuros y alumbrado público habilitados para las primeras 57 parcelas.

Actualmente el Parque Industrial de Catriel dispone de 145 hectáreas, 111 parcelas disponibles para su comercialización y lotes de distintas dimensiones destinados a empresas de diferentes escalas. Foto: gentileza.

Además, para este 2026 se planificaron nuevas obras de infraestructura, entre ellas perforaciones de agua industrial, fibra óptica y dársenas de acceso.