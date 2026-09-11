Quién es Andrés Manini, el exmarido de Natalia Pastorutti: a qué se dedica y su historia de casi 30 años

Andrés Manini estuvo al lado de Natalia Pastorutti durante casi tres décadas, pero siempre eligió mantenerse lejos de las cámaras. Empresario y oriundo de Arequito, construyó su propia actividad comercial mientras la cantante alcanzaba popularidad junto a su hermana Soledad. Ahora, su nombre quedó en el centro de la escena tras conocerse la separación.

La ruptura de Natalia Pastorutti y Andrés Manini después de una relación que comenzó cuando eran adolescentes sorprendió en el mundo del espectáculo. Y mientras crecen las versiones sobre un divorcio conflictivo, muchos se preguntan quién es el hombre que acompañó durante tantos años a la hermana de Soledad Pastorutti.

A diferencia de las cantantes, Manini nunca buscó exposición pública. Desarrolló su vida profesional en Arequito, Santa Fe, la localidad donde ambos crecieron, se enamoraron y posteriormente formaron su familia.

Quién es Andrés Manini y a qué se dedica

Andrés Manini es empresario y desarrolla su actividad en el sector comercial, principalmente vinculado al rubro alimenticio. Según informó PrimiciasYa, cuenta con distribuidoras en Arequito y consolidó allí su perfil profesional mientras Natalia desarrollaba su carrera artística.

Su bajo perfil fue una constante durante toda la relación. Mientras Natalia y Soledad Pastorutti recorrían escenarios de todo el país, Manini permaneció prácticamente al margen del ambiente artístico y fueron contadas las oportunidades en las que apareció públicamente junto a su entonces pareja.

Andrés Manini y Natalia Pastorutti: un amor que comenzó cuando eran adolescentes

La historia entre ambos comenzó mucho antes de la fama. Natalia y Andrés son oriundos de Arequito y se conocen desde chicos.

La propia cantante contó años atrás que se enamoró de Manini cuando tenía 13 años e incluso escribía sobre él en su diario íntimo. Poco después comenzaron el noviazgo, mientras la carrera de las hermanas Pastorutti daba sus primeros pasos.

El vínculo atravesó prácticamente toda la vida adulta de ambos y sobrevivió a los enormes cambios que provocó la popularidad de Natalia.

Cuándo se casaron Natalia Pastorutti y Andrés Manini

Después de más de 15 años de noviazgo, Natalia Pastorutti y Andrés Manini se casaron en octubre de 2013. La ceremonia civil se realizó en Arequito y fue íntima, con familiares y personas cercanas a la pareja. Soledad Pastorutti fue testigo del casamiento.

La pareja decidió no realizar una ceremonia religiosa y celebró la unión con una peña familiar en la que las hermanas Pastorutti también cantaron.

Con los años formaron una familia y tuvieron dos hijos, Pascual, nacido en 2016, y Salvador, en 2021. Gran parte de su vida familiar transcurrió en Arequito, cerca del resto de la familia Pastorutti.

El bajo perfil de Andrés Manini durante la fama de Natalia Pastorutti

Aunque estuvo durante décadas junto a una familia conocida en todo el país, Manini evitó convertirse en un personaje del espectáculo.

Natalia también procuró mantener esa parte de su vida lejos de las cámaras. En algunas entrevistas habló de su marido y de la historia que compartían, pero la pareja rara vez quedó involucrada en polémicas o conflictos mediáticos.

Por eso, la noticia de la separación generó especial repercusión. En LAM revelaron que la ruptura estaría atravesada por desacuerdos relacionados con la división de bienes y cuestiones económicas, aunque ninguno de los dos dio públicamente detalles sobre el patrimonio en discusión.

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su separación de Andrés Manini

Consultada sobre la situación, Natalia evitó profundizar y priorizó preservar la intimidad familiar. “Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, expresó ante LAM.

De esta manera, Andrés Manini pasó de mantener un perfil prácticamente desconocido para el público a quedar en el centro de la atención mediática por el final de una historia que comenzó en la adolescencia y se extendió durante casi tres décadas.