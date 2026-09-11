Así fue el rescate de un galgo que quedó atrapado en una isla del Paseo de la Costa de Neuquén

Un perro galgo que quedó atrapado en una isla del Paseo de la Costa de Neuquén fue restacado este jueves por personal de la División Buzos. El operativo se desarrolló ya entrada la noche, entre las calles Obrero Argentino y Tronador. Afortundamente, el perro no sufrió lesiones y quedó a resguardo de un vecino que manifestó su deseo de hacerse cargo del animal.

Emotivo rescate de un perro que no podía cruzar el Río Limay

El comisario Juan Molina informó a Diario RÍO NEGRO que el procedimiento inició minutos antes de las 20, cuando un vecino que pasaba por el sector vio al perro del otro lado del río, sin poder volver hacia la costa. Molina explicó que se trataba de un perro galgo, que aparentaba ser cachorro y no tener dueño.

Una vez en el lugar, efectivos de la División buzo atravesaron el río a pie para poder llegar hasta el animal. Molina detalló que el caudal era bajo ese momento y que las tareas se desarrollaron respetando los protocolos de seguridad por la complejidad de la zona.

El equipamiento que utilizó el personal de buzos para poder guiarse para cruzar el brazo del río.

La intervención duró unos minutos, pero permitió llevarle tranquilidad al animal estaba desorientado dentro del islote. La tarea fue reconocida por la organización proteccionista «Neuquén Adopciones» quien agradeció el trabajo de los bomberos del cuartel central móvil 1894 por su compromiso con la comunidad.

Así, en una rápida maniobra, los rescatistas pudieron llevar de nuevo el perro hacia la costa. El comisario detalló que el vecino que dio aviso sobre la emergencia fue quien se hizo cargo del animal después. En redes sociales destacaron el accionar de los policías.