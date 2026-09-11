Los motivos por los que el divorcio de Natalia Pastorutti sería conflictivo: bienes, dinero y fuertes peleas

Natalia Pastorutti y Andrés Manini se separaron después de una relación de casi tres décadas. Aunque la cantante decidió mantener los detalles de la ruptura en la intimidad, trascendieron fuertes versiones sobre las razones que habrían convertido el divorcio en un proceso conflictivo: desacuerdos económicos, dificultades para dividir los bienes y discusiones durante los últimos meses de convivencia.

La separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini sorprendió por tratarse de una de las parejas más estables y alejadas de los escándalos del ambiente artístico. Se conocen desde la adolescencia, construyeron una familia en Arequito y mantuvieron durante años un perfil bajo.

Sin embargo, el final de la relación no estaría siendo sencillo. Según reveló Pilar Smith en LAM (América TV), existen importantes diferencias entre ambos y el principal punto de conflicto estaría relacionado con el patrimonio que construyeron durante los años que estuvieron juntos. La información también fue recogida por PrimiciasYa.

Bienes y dinero: por qué el divorcio de Natalia Pastorutti sería conflictivo

El aspecto económico sería actualmente el mayor obstáculo para llegar a un acuerdo entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini.

“Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo con una división de bienes”, explicó Smith al revelar la separación.

De acuerdo con la información difundida en LAM, habría diferencias sobre cómo repartir el patrimonio de la pareja, una situación que habría complicado las negociaciones posteriores a la ruptura.

Por el momento, no trascendió oficialmente cuáles son los bienes en discusión ni los montos involucrados, y ninguno de los protagonistas dio detalles sobre ese aspecto. Por eso, las versiones sobre la disputa patrimonial corresponden a lo informado por el ciclo de América TV.

Las fuertes peleas que habrían marcado los últimos meses

El conflicto no se limitaría únicamente al dinero. En LAM aseguraron que la relación venía deteriorándose desde hacía tiempo y que las discusiones entre Natalia y Andrés habrían aumentado antes de la separación.

Según relató Pilar Smith, el programa se comunicó con personas de Arequito, Santa Fe, donde la pareja desarrolló buena parte de su vida familiar, y recibió testimonios que mencionaban peleas y fuertes discusiones.

Incluso se habló de gritos que habrían sido escuchados por vecinos. Sin embargo, se trata de testimonios de terceros difundidos por el programa y no de situaciones confirmadas públicamente por Pastorutti o Manini.

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre la separación de Andrés Manini

En medio de las versiones, Natalia Pastorutti fue consultada directamente por LAM. La cantante no quiso explicar las razones de la ruptura y dejó en claro que pretende mantener el conflicto fuera de los medios.

“Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, respondió al ser abordada por una cronista.

La artista evitó hablar sobre las supuestas diferencias económicas y tampoco se refirió a las versiones sobre las discusiones que habrían atravesado la pareja antes de separarse.

Su respuesta dejó en evidencia, además, cuál es su prioridad en este momento: preservar a sus hijos frente a la exposición que generó la ruptura.

Una relación de casi 30 años que comenzó en la adolescencia

Natalia Pastorutti y Andrés Manini se conocen desde que eran muy jóvenes. La propia cantante contó en otras oportunidades que se enamoró de él cuando tenía apenas 13 años y que escribía sobre esos sentimientos en su diario íntimo.

Con el tiempo comenzaron a salir y la relación continuó mientras Natalia alcanzaba popularidad junto a su hermana, Soledad Pastorutti. Después de un extenso noviazgo se casaron y formaron una familia.

Manini, por su parte, siempre permaneció prácticamente alejado del mundo del espectáculo, pese a la enorme exposición pública que acompañó durante años a la familia Pastorutti.

Ahora, después de casi tres décadas de historia, la relación llegó a su fin y las dificultades para alcanzar un acuerdo económico serían el principal motivo por el que el divorcio es señalado como conflictivo.

Mientras las versiones sobre bienes, dinero y fuertes peleas crecen, Natalia eligió no revelar detalles y mantener públicamente una postura cautelosa, con el bienestar familiar como prioridad.