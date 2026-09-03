Sea Lion, el proyecto petrolero que reavivó la disputa por Malvinas

El desarrollo del yacimiento Sea Lion, frente a las Islas Malvinas, volvió a colocar al petróleo en el centro de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Durante una cadena nacional, el presidente Javier Milei advirtió que el Gobierno adoptará medidas para impedir que empresas extranjeras exploten recursos que Argentina considera propios.

Petróleo, Malvinas y una nueva tensión

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar”, afirmó Milei. También sostuvo que permitir la explotación podría incentivar al Reino Unido a “profundizar la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

Según detalló Infobae, Sea Lion es un proyecto offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la cuenca Malvinas Norte, a unos 450 metros de profundidad. Es operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35%.

El descubrimiento de petróleo fue anunciado por Rockhopper en 2010, pero el proyecto avanzó durante años hasta alcanzar la decisión final de inversión en diciembre de 2025. Según Navitas, Sea Lion cuenta con reservas probadas.

Argentina cuestiona la explotación por considerarla unilateral y contraria a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía. La Cancillería rechazó la decisión de inversión y sostuvo que las actividades hidrocarburíferas en el área requieren autorización argentina.

El mapa petrolero alrededor de Malvinas

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas también involucra un recurso estratégico: los hidrocarburos bajo el mar. En las aguas próximas al archipiélago conviven proyectos y áreas de exploración administradas por Argentina y otras bajo control británico.

En el sector argentino, la actividad se concentra principalmente en las cuencas Malvinas Oeste y Austral. Allí participan compañías como Equinor, TotalEnergies, YPF, ENI, Tecpetrol, Mitsui y Tullow Oil, aunque varias áreas otorgadas originalmente en 2019 fueron devueltas al Estado por dificultades para demostrar su viabilidad comercial.

Del lado de las islas, el proyecto más avanzado es Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. El yacimiento tiene previsto comenzar a producir petróleo en 2028 y cuenta con reservas probadas y probables estimadas en 314 millones de barriles.