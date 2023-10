Segundo debate presidencial 2023: ¿Bregman le prometió el voto a Massa si hay balotaje?

Durante la instancia de preguntas y respuestas en el segundo debate presidencial, el candidato Sergio Massa (Unión por la Patria) volvió a querer interpelar a Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad). Alegando a la «falta de honestidad con sus electores», el ministro de Economía le preguntó a la líder de la izquierda qué postura tomará ante un posible balotaje. Además, Massa interpeló a Bregman para que destacara las diferencias entre él y Javier Milei (La Libertad Avanza).

El candidato de Unión por la Patria comenzó afirmando que Bregman había votado en concordancia con su partido en 24 leyes durante el último año, en comparación con solo 2 votos junto a La Libertad Avanza, el partido de Milei. Fue allí que siguió induciendo una posible postura de la referente del FIT-U y apeló señalando que la candidata no había sido clara con sus electores en el pasado domingo.

En su pregunta, Massa cuestionó a Bregman sobre si consideraba que era igual que gobernara su partido o que lo hicieran Patricia Bullrich o Javier Milei.

La respuesta de Myriam Bregman no se hizo esperar, calificando las acusaciones de Massa como «irresponsables». Argumentó que, aunque Massa presentaba al candidato libertario como parte de la derecha, él mismo había llamado a la unidad nacional con Milei y otros candidatos de La Libertad Avanza.

«Acá a Milei lo presentan como ‘viene la derecha, es un monstruo’, pero después le arman las listas y lo llamás a la unidad nacional. El otro día llamaste a la unidad nacional y te olvidaste de mí, llamaste a Milei y a Villarruel (candidatos a presidente y vicepresidenta de La Libertad Avanza)«, le contestó Bregman.

Siguió y criticó el fracaso de gobiernos anteriores. La candidata de la izquierda fue tajante y consideró que el peronismo no es la solución para el país. «Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda», dijo.

Finalmente, Bregman concluyó corriendo el eje de Massa y aseguró que no estaban en una segunda vuelta electoral, por lo que no era necesario apresurarse en tomar decisiones. «Sabés qué no estamos en un balotaje Sergio (Massa), no te apures», contestó.