Segundo intento en busca de interesados en operar la Revisión Técnica Vehicular en Roca

Con una primera licitación que se declaró desierta por falta de oferentes, la Dirección de Vialidad Rionegrina lanzó un segundo llamado a las empresas interesadas en operar los talleres de la Revisión Técnica Vehicular en la zona Centro de la provincia.

El nuevo plazo para la presentación de empresas interesadas es el 14 de noviembre a las 9 y una hora más tarde se realizará el acto de apertura de sobres para la concesión y explotación comercial del servicio de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con alcance al Alto Valle Centro y la zona central de la Región Sur.

En marzo ya se resolvió la nueva concesión para la revisión vehicular en la zona Este y la adjudicataria fue la empresa Revisión Técnica Oeste. También hubo cambios en Bariloche donde ahora opera ITV SRL.

Las condiciones para la RTO en el Centro

La concesión es para la cobertura del total de vehículos radicados en la zona Centro y por eso se exige a la concesionaria la instalación de dos plantas fijas de revisión, una en Roca y otra en Villa Regina, y una planta móvil para la zona, con la intención de realizar las verificaciones en Los Menucos y Jacobacci.

El pliego establece que en el caso de los talleres móviles, deben tener una estadía mínima de atención de cinco días en cada localidad, con al menos dos visitas al año.

Vialidad Rionegrina define un cuadro tarifario para todas las RTO de la provincia, que se renueva cada tres meses, y el presupuesto de la licitación se fija en el equivalente a cien tarifas básicas, que actualmente para el trimestre octubre-diciembre tiene un costo de 40.000 pesos.

Las condiciones que fija Vialidad establecen que la empresa que opere la RTO deberá prestar el servicio con un sistema de turnos a través de la web o por teléfono, y la demora entre la solicitud del turno y el turno efectivo no podrá exceder los 60 días corridos.