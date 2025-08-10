El primer capítulo y los caminos ignorados

Se abre el espacio electoral; entonces todo se hace más sospechoso y absurdo.

El gobierno provincial somete su gestión al nuevo tiempo. Pone por delante la transformación que prometen los proyectos de petróleo y GNL, y las obras provinciales, y busca que con eso ya no importen las fallas que se suceden en las respuestas estatales.

La crisis oficialista por el apartamiento de Pedro Pesatti de la lista quedó -por ahora- encapsulada. El vice sostiene su mutismo, pero movió una pieza legislativa. Convocó a sesión para el 21. La decisión fue solo suya y abrió especulaciones. El gobernador no lo preveía, pero presentaría ahora proyectos postergados (tal vez, el Compre Río Negro). Entusiasta, la oposición especula con encajar sus expedientes inmovilizados.

Los días por delante permitirán precisar la razón del llamado, que -posiblemente- solo persiga el sano objetivo legislativo.

El contacto está cortado y el quiebre es innegable entre Weretilneck y Pesatti. El vice está afuera. El miércoles no fue invitado y no estuvo en el lanzamiento de la alianza oficialista en Cipolletti.

En cambio, el crédito relatado fue la presencia de una treintena de los 39 intendentes, ratificando la aspiración de que esas estructuras y militancias colaboren con la recolección de voluntades en favor de la oferta que encabezará Facundo López. El aparato provincial deberá mostrar más eficacia que su resultado en la gestión gubernamental diaria.

En Cipolletti, el consultor Derek Hampton instruyó a la dirigencia reunida en la pericia del mensaje del “provincialismo”. “Ni por el lado de Cristina, ni por el de Milei”, insistió.

Las novedades de las otras orillas no son buenas para los estrategas oficialistas. Los calculados quiebres y dispersiones opositoras no sucedieron.

El PJ armó la pretendida sociedad de Fuerza Patria, incluyendo hasta el negado Frente Renovador. Esto no fue fácil. Intervino Sergio Massa para que su titular, Alejandro Ramos Mejía, firmara el acta cuando el acuerdo se había trabado, a partir de que el barilochense solicitó que para la inscripción de candidatos -que vencerá el próximo domingo 17— se formalice con el aval de todos sus miembros y eso imponía mucho riesgo para el PJ, especialmente cuando el FR pretende incorporar a un propio en la yunta de titulares para Diputados.

La dupla Martín Soria-Ana Marks se afirmó para el Senado y los bamboleos de Patria Grande no ayudan a Adriana Serquis pero tampoco hay fuerzas suficientes para lograr su recambio en el tope del tramo para la Cámara Baja.

La centralidad de Milei -incluso sin participar- hizo posible el forzado conglomerado libertario con LLA, Creo, PRO y Republicanos Unidos donde se amontonaron declarados “enemigos” políticos (Lorena Villaverde, Aníbal Tortoriello, Juan Martín y Nicolás Suárez Colman). Eduardo “Lule” Menem lo consiguió además sin garantizar candidaturas. Eso explica la cláusula -pedida por Tortoriello y por Martín- donde cualquier miembro puede abandonar la alianza y, en consecuencia, ir solo a la elección.

Villaverde resiste como primera candidata al Senado, aun los dislates que emergen y los embates ajenos, y Tortoriello encabezará Diputados mientras pretende -aun sin lograrlo- el primer suplente, ya que el cipoleño proyecta su reemplazo si renuncia para el proceso del 2027.

Los libertarios se reservarían el segundo casillero para el Senado para Damián Torres, pero Martín se movió también para quedarse con el espacio. La alternativa de LLA para el PRO se orienta a una mujer (¿Martina Lacour?), detrás de Tortoriello.

Los actores de la nueva alianza comparten una certeza sobre las candidaturas. Nadie sabe qué vendrá. Sensación que se extiende al resto de la política.